Localizan los restos de cinco personas en Caborca; autoridades trabajan para identificarlos

Caborca, Sonora.- En el municipio de Caborca, Sonora, diversas agrupaciones que buscan a sus seres queridos realizaron importantes hallazgos de restos humanos en distintos puntos de la región. Estas acciones, que se extendieron durante varios días de la última semana de enero, dieron como resultado la localización de seis cuerpos en total, sumando los hallazgos en la zona serrana y en los márgenes de las carreteras locales.

Una de las búsquedas más extensas ocurrió en los alrededores del Cerro de la Virgen. En este lugar, el colectivo Rastreadoras Caborca trabajó por tres jornadas seguidas sobre un terreno difícil, que cuenta con pendientes pronunciadas y suelo rocoso. Gracias a una denuncia que llegó de forma anónima, las mujeres lograron ubicar restos pertenecientes a cinco personas; se trata de dos osamentas completas y tres conjuntos de piezas óseas.

A pesar del desgaste por el paso del tiempo y el clima, los restos conservan cabello, tejido y piezas dentales, lo cual ayuda a las tareas que realizan los peritos para saber de quién se trata. Por otro lado, el colectivo Familias Recuperando Tesoros en Puerto Peñasco informó sobre el hallazgo de los restos de un hombre en la carretera que va hacia la comunidad de El Plomo, también en la zona de Caborca. Este descubrimiento ocurrió el jueves 29 de enero y, según los primeros datos, la osamenta podría tener cerca de un año en ese punto.

Durante estas jornadas, el grupo contó con el resguardo de agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes vigilaron el perímetro para dar seguridad a las familias. Asimismo, integrantes del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja acompañaron los recorridos. Este apoyo fue de gran utilidad cuando una de las buscadoras sufrió un problema de salud por el esfuerzo y una lesión en su pierna, recibiendo ayuda en el sitio sin necesidad de traslados mayores en ese momento.

Los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) tomaron control de las zonas para iniciar las carpetas de investigación correspondientes. Todos los restos encontrados fueron llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán las pruebas de ADN y los estudios científicos para lograr que estas personas vuelvan con sus familias. Los colectivos recalcaron que seguirán con su labor, pues la ayuda de la gente que da información es lo que permite que estas búsquedas den resultados en el campo.

