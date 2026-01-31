MACABRO hallazgo en Durango: Mujer encuentra CADÁVER dentro de un tambo mientras buscaba ropa

Gómez Palacio, Durango.- La tarde del pasado 30 de enero de 2026, alrededor de las 16:00 horas, se reportó una terrible escena del crimen cuando una ciudadana encontró el cuerpo sin vida de una mujer aún no identificada al interior de un tambo de plástico, ubicado entre las calles Santa Lorena y Santa Patricia, cerca del fraccionamiento La Ceiba, en el sector Miravalle, del municipio de Gómez Palacio.

De acuerdo con información de Milenio, la denunciante fue identificada como Erika, quien se gana la vida recolectando reciclables. Sin embargo, ayer viernes su jornada fue completamente distinta, ya que mientras buscaba ropa en un terreno baldío de la zona antes mencionada, se percató de un tambo de plástico color blanco, cubierto por un colchón y algunos pedazos de block.

Al observar que en su interior había prendas, su curiosidad la llevó a destaparlo, momento en el que se topó con el cadáver de la mujer. Su primera reacción fue comunicarse a la línea de emergencia 911, tras lo cual llegaron al lugar diversas corporaciones policiacas y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Durango, quienes acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes.

Todavía no ha sido identificada

Es importante señalar que, hasta el momento de redactar esta nota, se sabe que la occisa era una persona de tez morena clara, complexión robusta, estatura media y cabello largo y negro; vestía una sudadera rosa, pantalón de mezclilla azul y calcetines negros. Nuestro medio de comunicación como siempre continuará atento a cualquier actualización que surja en las próximas horas.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web: https://t.co/kiQjDSzieK pic.twitter.com/QyafVny2Ds — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 31, 2026

Debido a que las investigaciones apenas comienzan, no se ha revelado la causa de la muerte; sin embargo, una vez que se obtengan los resultados de la necropsia de ley, se conocerán finalmente las circunstancias del fallecimiento. Asimismo, la Fiscalía Estatal se comprometió a localizar a los responsables y a entregar el cuerpo a los familiares cuando acudan a reclamarlo ante el Ministerio Público.

Fuente: Tribuna del Yaqui