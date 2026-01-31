Mariana Vianey ya fue localizada: Termina la búsqueda de una menor desaparecida en Nogales

Nogales, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora confirmó la localización con vida de Mariana Vianey González López, una adolescente de 15 años de edad que había sido reportada como desaparecida en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora. La noticia fue dada a conocer luego de que la ficha de búsqueda fuera actualizada con la leyenda "localizada con vida", lo que generó tranquilidad en la ciudadanía y sus seres queridos.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia estatal, la menor había sido vista por última vez el pasado martes 27 de enero de 2026, motivo por el cual se activaron los protocolos de búsqueda correspondientes. Entre sus características físicas se informó que se encuentra su estatura aproximada de 1.60 metros, complexión robusta, tez blanca y cabello negro liso, datos que resultaron determinantes para su rápida identificación.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informa que, MARIANA VIANEY GÓNZALEZ LÓPEZ fue localizada con vida. 'Toda persona tiene un hogar, ayudémosle a regresar'", se puede leer en la publicación que compartió el organismo en sus redes sociales.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informa que, MARIANA VIANEY GONZALEZ LOPEZ fue localizada con vida.

“Toda persona tiene un hogar, ayudémosle a regresar”.#Localizadaconvida pic.twitter.com/OWoXWenf23 — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) January 30, 2026

Desde el primer momento, las instancias competentes comenzaron labores de localización, apoyados por reportes ciudadanos y la difusión masiva del caso en plataformas digitales. También, la institución detalló que entre sus señas particulares se encuentran una perforación en la nariz del lado izquierdo y un tatuaje debajo del pecho. Hasta el momento, las causas de su desaparición y los detalles en torno a su localización se desconocen.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir colaborando en la difusión de fichas de búsqueda, ya que la participación social continúa siendo fundamental para lograr localizaciones con vida. En caso de contar con información que pueda ser fundamental en este tipo de casos, la dependencia cuenta con el número telefónico 662 229 7369 y el correo electrónico institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx.

Fuente: Tribuna del Yaqui