Se activa CÓDIGO ROJO en Villa Bonita: PERSECUCIÓN de motociclista siembra el PÁNICO en Ciudad Obregón

Cajeme, Sonora.- La noche del pasado viernes 31 de enero de 2026 se activó nuevamente el Código Rojo en el municipio de Cajeme, con especial énfasis en el fraccionamiento Alameda de Villa Bonita, ubicado al norte de Ciudad Obregón. En las últimas horas se han registrado diversos actos ilícitos, entre ellos el hallazgo de un cuerpo sin vida sobre la calle Eusebio Kino, entre las calles 200 y 300.

El reporte inicial señala una supuesta agresión armada en la intersección de las calles California y Cimarrón, donde diversas unidades de la policía municipal localizaron una motocicleta abandonada en un baldío. Según información preliminar, la persecución policiaca se originó en ese punto al intentar capturar a un sospechoso, quien huyó a toda velocidad, provocando pánico entre las personas que presenciaban la escena.

Al llegar a dicho predio, el individuo se internó entre la maleza para escapar caminando; hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce si fue capturado. Nuestro medio de comunicación como siempre continuará pendiente de cualquier actualización que surja en las próximas horas, ya que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no se ha pronunciado sobre el caso.

En las calles California y Cimarrón

Precisamente, ayer nuestra entidad se tiñó de rojo no solo con el descubrimiento de un cadáver en el sector poniente de Ciudad Obregón, donde se halló alrededor de las 16:30 horas una persona fallecida en las cercanías del fraccionamiento Villas del Rey Colonial. En lo que respecta a la víctima fatal, esta presentaba heridas visibles que aparentan haber sido causadas por proyectiles de arma de fuego.

#Seguridad | Hallan a hombre asesinado al sur de Culiacán; estaba encintado y con mensaje amenazante uD83DuDE31uD83DuDEA8https://t.co/BV7yylDFjq — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 31, 2026

Por otra parte, como informamos en TRIBUNA, este mismo viernes la Fiscalía Estatal logró la aprehensión de un sujeto señalado como presunto responsable de una agresión contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en la colonia Areneras, el jueves 29 de enero de 2026, alrededor de las 23:16 horas, cuando los uniformados fueron atacados a balazos en Ciudad Obregón.

Fuente: Tribuna del Yaqui