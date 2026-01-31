Se pasó el alto: Choque entre sedán y motocicleta al sur de Ciudad Obregón deja dos heridos

Ciudad Obregón, Sonora.- Un accidente vehicular movilizó a los cuerpos de auxilio en el sector sur de Ciudad Obregón durante tarde de este sábado 31 de enero. El suceso se registró poco antes de las 17:00 horas, justo frente a la colonia Robles del Castillo, en el cruce de las calles Michoacán y Lázaro Cárdenas. De acuerdo con los testimonios, el conductor de una motocicleta no respetó el señalamiento de alto que hay en dicho punto.

Esta omisión provocó que un automóvil tipo sedán, el cual tenía preferencia, impactara de forma directa contra el costado de la moto. Debido a la fuerza del choque, las dos personas que viajaban en la unidad de dos ruedas cayeron a la carpeta asfáltica, quedando sobre el asfalto durante unos minutos mientras recibían ayuda de los presentes. Poco después, paramédicos de la Cruz Roja arribaron para brindar asistencia médica a los involucrados.

Tras una revisión de las condiciones físicas de los accidentados, el personal de salud informó que los tripulantes solo presentaban golpes contusos y escoriaciones que no ponían en peligro su vida. Al constatar que las heridas eran menores, se descartó la necesidad de realizar un traslado hacia un hospital. Por su parte, el automóvil involucrado terminó con daños de consideración, principalmente en la parte frontal de su carrocería.

Elementos de Tránsito Municipal de Cajeme se encargaron de realizar los reportes necesarios para determinar cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades. Para finalizar las labores en la zona, se solicitó el apoyo de un servicio de grúas, el cual realizó el levantamiento y retiro de ambos vehículos para su resguardo, permitiendo que la circulación en dicho sector recuperara su flujo habitual, aunque en ningún momento se vio interrumpido.

El automóvil sedán quedó con su frente destrozado

Cabe recordar que ayer viernes se registró un aparatoso accidente en la colonia Constitución, de Ciudad Obregón, después de que presuntamente un motociclista no respetara el alto reglamentario y le cortara la circulación a una camioneta de transporte de valores, provocando un choque que quedó registrado en fotos. El percance ocurrió poco después de las 14:00 horas, en el cruce de las calles California y Guillermo Prieto.

Fuente: Tribuna del Yaqui