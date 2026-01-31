Se termina la búsqueda: Entregan restos de Alejandro Rojas Amaya; su cuerpo fue encontrado en Bácum

Bácum, Sonora.- Luego de varios meses de incertidumbre para sus familiares, el pasado 29 de enero de 2026, el colectivo de Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C. dio a conocer que fueron entregados los restos de Alejandro Rojas Amaya, quien había sido reportado como desaparecido desde el 12 de febrero de 2025 en la comunidad de San José de Bácum, al sur del estado.

De acuerdo con la información confirmada, el cuerpo del hombre fue localizado el 16 de diciembre de 2025 en una fosa clandestina, ubicada en un rancho conocido como Pericos, dentro del municipio de San Ignacio. El hallazgo se realizó durante trabajos de búsqueda en la zona, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias del descubrimiento.

Tras la localización de los restos, se activaron los protocolos de seguimiento e identificación, además de las diligencias para ubicar a los familiares del hoy occiso. Fue mediante una confronta directa de ADN como se logró confirmar plenamente que los restos correspondían a Alejandro Rojas Amaya, lo que permitió avanzar en el proceso legal para su entrega.

Una vez concluidos los estudios periciales y los trámites ante las autoridades competentes, los restos fueron entregados el pasado jueves a sus familiares, quienes finalmente podrán brindarle sepultura en un lugar digno, luego de casi un año de espera desde su desaparición.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas, ni han detallado si existen líneas de investigación abiertas relacionadas con este caso. Tampoco se ha precisado la causa de muerte ni el tiempo que el cuerpo permaneció en el sitio donde fue localizado.

El caso de Alejandro Rojas Amaya se suma a la lista de personas desaparecidas en la región, un fenómeno que continúa siendo motivo de preocupación para familiares y colectivos de búsqueda, quienes han reiterado el llamado a las autoridades para fortalecer las labores de localización e investigación. Las instancias correspondientes señalaron que las indagatorias continúan abiertas, con el objetivo de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui