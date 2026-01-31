Sujeto recibe un impacto de bala mientras caminaba en plena calle y resulta herido en Nogales

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado la tarde del viernes 31 de enero de 2026, un hombre resultó lesionado por proyectil de arma de fuego cuando se encontraba en calles de la colonia San Carlos, la cual se ubica en el municipio fronterizo de Nogales, Sonora. El afectado tuvo que ser trasladado por un automovilista hacia un centro hospitalario de la localidad, en donde se mantiene bajo observación de los especialistas.

De acuerdo con el informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 13:09 horas, cuando autoridades locales recibieron el reporte sobre el ingreso de una persona con impactos de bala en el Hospital Centro Médico, por lo que elementos de la Policía Municipal se dirigieron a la ubicación. A su arribo, los oficiales se entrevistaron con el afectado, quien se identificó como Adán, de 29 años de edad.

La víctima dijo que, momentos antes, se encontraba caminando sobre la calle San Carlos con rumbo a una tienda de conveniencia OXXO, misma que se sitúa en el bulevar Nogales 2000, cuando escuchó una detonación de arma de fuego. Posteriormente, el masculino observó que presentaba una lesión en la mano izquierda, por lo que fue auxiliado por un automovilista que transitaba por la zona, quien lo trasladó al mencionado centro hospitalario.

Hombre resulta lesionado por arma de fuego en la colonia San Carlos de Nogales, Sonora.

Debido a que estaba utilizando su teléfono celular, el perjudicado no logró identificar el lugar de dónde se detonó el arma fuego, ni mucho menos se percató de quién había sido el responsable. Una vez en el hospital, el personal médico confirmó que presentaba una herida por proyectil de arma de fuego con orificio de entrada y salida en la palma de la mano izquierda, aunque se aclaró que esta no representa un peligro para su vida.

En otro hecho de este tipo registrado el pasado jueves 15 de enero, una persona del sexo masculino resultó lesionada por proyectil de arma de fuego en calles de la colonia Los Encinos, ubicada también en Nogales. El ataque armado se originó a raíz de una presunta disputa vehicular, por lo que policías municipales se movilizaron a la calle Gregorio Ruiz, en donde encontraron a la víctima en el interior de un vehículo tipo sedán de color oscuro.

Fuente: Tribuna del Yaqui