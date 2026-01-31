Tragedia en Hidalgo: Mueren ahogados dos adolescentes de 15 y 17 años en presa de San Agustín Tlaxiaca

San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.- La tarde del pasado viernes 30 de enero de 2026, un trágico incidente movilizó a los cuerpos de emergencia luego de que se reportara en peligro a dos adolescentes, de 17 y 15 años de edad, quienes lamentablemente perdieron la vida por ahogamiento al interior de la presa conocida como El Campanario, ubicada en el municipio de Zapotlán de Juárez, en el estado de Hidalgo.

De acuerdo con información de Milenio, las víctimas fatales eran originarias de la comunidad de Acayuca, perteneciente a Zapotlán de Juárez, quienes presuntamente ingresaron al agua para nadar; sin embargo, al pasar el tiempo y no salir a la superficie, el joven de 16 años que los acompañaba dio aviso a las autoridades, las cuales se movilizaron de manera inmediata al lugar. Una vez en la escena, personal de rescate realizó maniobras para intentar sacarlos con vida, aunque lamentablemente no se obtuvo éxito.

Dos adolescentes perdieron la vida

Entre los primeros respondientes se encontraban elementos de la Policía Municipal, quienes se encargaron de acordonar el área para evitar la contaminación de la escena; posteriormente, personal pericial del Ministerio Público llevó a cabo las diligencias correspondientes y, tras concluir los trabajos iniciales, ordenaron el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados para la práctica de la necropsia de ley.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre lo ocurrido; sin embargo, en nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización que pudiera surgir en las próximas horas. Asimismo, se aprovecha esta lamentable situación para hacer un llamado a la ciudadanía a evitar ingresar a sitios de riesgo y sin las medidas de protección adecuadas, ya que en cuestión de segundos pueden ocurrir tragedias.

