Tragedia en Nuevo León: Fallece mujer de la tercera edad tras una explosión en su propia casa

Guadalupe, Nuevo León.- Durante la noche del viernes 31 de enero de 2026, una mujer de 95 años de edad aproximadamente perdió la vida luego de una explosión registrada en el interior de una vivienda de Guadalupe, Nuevo León. La víctima, cuya identidad y datos generales se desconocen, se encontraba en un domicilio ubicado en la colonia Fraccionamiento Azteca, hasta donde arribaron personal de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el lamentable suceso se registró en un inmueble situado sobre la calle Quiché, a consecuencia de una explosión en el área de la estufa. En el lugar estaba la adulta mayor, quien presuntamente vivía junto a una de sus nietas y una sobrina. Como parte de las labores efectuadas en el sitio, la fallecida fue sacada hacia la cochera de la residencia para intentar auxiliarla y permitirle recibir aire.

Tras ser alertados a través de las líneas de emergencias, paramédicos de la Cruz Roja Metropolitana, personal de Protección Civil de Guadalupe y Nuevo León, así como elementos del Departamento de Bomberos, se movilizaron a la ubicación y realizaron maniobras de reanimación. Sin embargo, estos esfuerzos no tuvieron resultados positivos, pues la nonagenaria ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona quedó acordonada.

Residentes de la zona manifestaron su conmoción luego de lo ocurrido, al señalar que la víctima era conocida en el sector y residía en el inmueble junto a dos integrantes de su familia, quienes fueron testigos de lo ocurrido. La escena generó gran impacto entre los vecinos, mientras que, hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad oficial de la mujer, pero continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.

En otro trágico evento suscitado el pasado jueves 29 de enero de 2026, un trabajador falleció en lo que fue catalogado como un accidente laboral registrado en la colonia Las Torres 4, al sur de la ciudad de Monterrey. Trascendió que el hoy occiso identificado como Francisco, de 54 años de edad, se encontraba realizando tareas de demolición en el lugar, cuando una barda le cayó encima, provocándole una muerte instantánea.

