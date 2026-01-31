ÚLTIMA HORA: Comando armado entra a casa y ASESINA a balazos a tía y prima del morenista Mario Delgado

Colima, Colima.- La madrugada de este sábado 31 de enero de 2025 fueron asesinadas a balazos al interior de un domicilio ubicado en la colonia Placetas Estadio, en la ciudad de Colima, María Eugenia Geña Delgado y su hija, Sheila Amezcua Delgado, quienes eran tía y prima, respectivamente, del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, así como del diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, Felipe Delgado.

De acuerdo con información extraoficial, los homicidios se registraron aproximadamente a las 05:00 horas, cuando sujetos armados ingresaron al inmueble localizado sobre la calle Río Salado, entre Fray Pedro de Gante, y posteriormente dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas, ocasionándoles múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, lesiones que finalmente provocaron sus inminentes fallecimientos.

Fueron vecinos del sector quienes, al escuchar las fuertes detonaciones, se comunicaron a la línea de emergencias 911, lo que derivó en la rápida movilización de autoridades de los tres órdenes de gobierno hacia la escena, así como de paramédicos, quienes lamentablemente solo pudieron confirmar que las personas ya no contaban con signos vitales. Conforme al protocolo establecido, personal de la Fiscalía General del Estado de Colima realizó el levantamiento de los indicios balísticos necesarios para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Funeraria

Asimismo, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se les practicará la necropsia de ley, para posteriormente ser entregados a sus familiares. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las autoridades no han revelado si existen personas detenidas o posibles sospechosos relacionados con este doble homicidio. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización que se genere sobre el caso.

María Eugenia y Sheila Amezcua

Sobre las víctimas fatales trascendió que se dedicaban a la venta de pasteles y comida en general desde su domicilio; no obstante, no se cuenta con mayor información confirmada al respecto. De igual forma, es importante agregar que la ceremonia fúnebre se llevará a cabo el domingo 1 de febrero, ya que una funeraria compartió en redes sociales que serían veladas alrededor de las 12:00 horas, aunque el horario de la misa aún no ha sido confirmado.

#ÚltimaHora | La tía y la prima del morenista Mario Delgado fueron asesinadas a balazos al interior de un domicilio ubicado en la colonia Placetas, en la capital del estado de Colima uD83DuDEA8?? pic.twitter.com/8uYQm0w1Zh — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 31, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui