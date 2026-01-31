A una semana de inaugurado, nuevo paso a desnivel de Hermosillo registra su primer choque

Hermosillo, Sonora.- La madrugada de este sábado 31 de enero de 2026, a seis días de la inauguración del paso a desnivel de los bulevares Solidaridad y Colosio, se registró el primer accidente automovilístico en dicho punto. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 00:10 horas, cuando el conductor de una camioneta tipo pick up, color negro, se impactó contra un poste de semáforo.

De manera preliminar, se presume que el hombre manejaba en estado de ebriedad y, por ende, a exceso de velocidad, situación que fue confirmada por agentes municipales al realizarle la prueba de alcoholemia. A raíz de este incidente, se hace un llamado a la ciudadanía para no ponerse detrás del volante si no se encuentra en condiciones adecuadas, ya que más allá de las pérdidas materiales, también se pone en riesgo la integridad de otros ciudadanos.

En lo que respecta al responsable, afortunadamente se reportó fuera de peligro; sin embargo, fue asegurado y quedó a disposición del personal de Tránsito Municipal mientras se llevaban a cabo las investigaciones correspondientes. En nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización que pueda surgir en las próximas horas y, en caso de que así sea, aquí en TRIBUNA se darán a conocer todos los detalles.

No hay lesionados

Precisamente, la tarde del pasado viernes 30 de enero se registró un hecho de características similares sobre el bulevar Progreso, a la altura de la calle Reyes, donde se vio involucrado un tráiler que presentó un desperfecto en su sistema de frenado. Esta falla derivó en un choque por alcance contra una camioneta pick up marca Toyota; debido a que se trata de una unidad de gran tamaño, terminó arrastrándola varios metros y provocó que se sumaran al incidente un total de 11 automóviles.

Al lugar acudieron de manera inmediata agentes municipales, elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Estos últimos brindaron atención prehospitalaria a ocho personas lesionadas, de las cuales dos tuvieron que ser trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada, mientras que el resto presentó heridas que no les impidieron continuar con sus actividades cotidianas.

Fuente: Tribuna del Yaqui