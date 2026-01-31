VIDEO: Policías abaten a sujeto que les disparó con arma corta; vecinos lo habían denunciado

Oaxaca, Oaxaca.- Este sábado 31 de enero, un hecho violento tuvo lugar en la ciudad de Oaxaca, después de que elementos pertenecientes a la fuerza de seguridad estatal sufrieron una agresión armada mientras cumplían con sus labores de vigilancia en la zona urbana. Los sucesos ocurrieron en la colonia Adolfo López Mateos, sitio al que acudieron los agentes tras recibir una alerta ciudadana por supuestos disparos.

El reporte de auxilio se gestionó por medio del Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia, conocido como C5i. En dicha comunicación se avisó sobre ruidos de disparos que salían de una casa en la calle 16 de Septiembre. Ante este aviso, unidades de vigilancia estatal y municipal se movilizaron con rapidez hacia el punto indicado para verificar la situación y resguardar el bienestar de los habitantes del sector.

Al arribar al domicilio, los agentes se encontraron con un escenario de alto riesgo. Una persona que estaba dentro de la propiedad comenzó a dispararles con un arma tipo pistola. Al notar que su integridad física corría peligro, los uniformados hicieron uso de sus armas para repeler el ataque armado. En este intercambio de disparos, el sujeto que inició la agresión resultó abatido en el lugar de los hechos.

#Oaxaca Capital | Sábado violento en la ciudad de Oaxaca



Previo al enfrentamiento con las fuerzas estatales de seguridad, el vecino de la colonia Adolfo López Mateos se paseaba y amagaba con una pistola a otras personas.



Otro vídeo muestra como se paseaba con su arma el tirador… pic.twitter.com/O8jR3uF2R9 — RIOaxaca (@rioaxaca) February 1, 2026

Una vez que la situación estuvo bajo control, el perímetro fue acordonado con el fin de que los elementos encargados de la justicia realizaran las labores correspondientes. Integrantes de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca se trasladaron al sitio para comenzar con el acopio de pruebas y el análisis de la escena. Un grupo de peritos y agentes investigadores se ocupó de las diligencias necesarias para aclarar cómo sucedió el evento.

#Oaxaca Capital | Circula vídeo del enfrentamiento entre la policía estatal y el agresor que fue abatido



Un civil armado de aproximadamente 45 años de edad fue abatido este sábado tras enfrentarse a elementos de la Policía Estatal en la colonia Adolfo López Mateos, luego de que… pic.twitter.com/IvCwD8egqA — RIOaxaca (@rioaxaca) February 1, 2026

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública estatal difundió un comunicado donde señala que estas acciones forman parte de los esfuerzos para mantener el orden en la región metropolitana. La institución recalcó que el actuar de los agentes se ajustó a los protocolos de seguridad y a las leyes vigentes. Actualmente, las autoridades estatales integran el expediente necesario para deslindar responsabilidades y conocer a fondo los detalles de lo ocurrido.

Fuente: Tribuna del Yaqui