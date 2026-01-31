Violencia en Tijuana: Encuentran tres cuerpos dentro de vehículo incendiado en plena calle

Tijuana, Baja California.- En la zona oriente de Tijuana, Baja California, se registró el hallazgo de tres personas sin vida dentro de un automóvil incendiado. El suceso tuvo lugar en la colonia Villas del Campo, un área periférica de esta ciudad fronteriza, durante la tarde de ayer viernes. Este hecho se suma a una racha de violencia que ha impactado a la región en días recientes. Los reportes indican que los servicios de emergencia recibieron una alerta alredeodr de las 15:00 horas (local).

Integrantes del cuerpo de Bomberos llegaron al sitio para sofocar el fuego que envolvía a un vehículo tipo sedán. Tras controlar el incendio, agentes de la Policía Municipal y elementos de la Fiscalía General del Estado inspeccionaron la unidad, un Hyundai Elantra de color blanco. El coche presentaba daños totales por el fuego y tenía la puerta de la cajuela abierta. En ese espacio, se detectaron bultos que resultaron ser restos humanos.

Debido a la intensidad de las llamas, los cuerpos estaban totalmente calcinados. No obstante, se pudieron observar marcas de violencia física en las víctimas. Por la condición de los cadáveres, no fue posible establecer características físicas básicas, tales como el sexo o la edad de las personas. Por ello, la labor de los peritos en genética será fundamental para lograr la identificación de los fallecidos a través de pruebas de laboratorio.

#Tijuana uD83DuDE93 I ¿Lo viste? Hallan tres cuerpos en cajuela de auto incendiado en estacionamiento de Calimax.



Autoridades encontraron mensajes amenazantes junto a las víctimas; el vehículo fue quemado intencionalmente.



Más información: https://t.co/0mNPzoa7fa



uD83DuDCF8: Jesús Aguilar pic.twitter.com/iuE6y960Bu — El Mexicano (@ElMexicanOnline) January 31, 2026

La Fiscalía estatal comenzó con el armado del expediente para investigar las causas y responsables de este crimen. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas en relación con este caso. Este triple homicidio presenta rasgos muy parecidos a otro evento ocurrido apenas veinticuatro horas antes. El jueves, en la colonia El Pípila, también en Tijuana, localizaron a cinco personas muertas dentro de una camioneta que estaba bajo fuego, lo que sugiere un patrón repetido en la forma de abandonar a las víctimas.

La aparición de estos cuerpos ocurrió el mismo día en que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se encontraba en Baja California. La mandataria encabezó su conferencia de prensa diaria en Tijuana esa mañana. En dicho encuentro, miembros de su gabinete presentaron informes donde se mencionaban avances y resultados positivos en la seguridad del estado. El trabajo forense continuará en los próximos días para dar respuesta a las familias de los afectados.

Incendian vehículo en estacionamiento de tienda en Tijuana; había 3 cuerpos adentro

Tres cuerpos calcinados fueron...



Leer noticia: https://t.co/Aj5kOvzSao#presencianoticias pic.twitter.com/pkhK3sz0kc — Presencia Noticias (@PresenciaAN) January 31, 2026

Fuente. Tribuna del Yaqui