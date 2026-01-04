Aseguran vagoneta con 21 armas en Navojoa; el vehículo cuenta con reporte de robo en EU

Navojoa, Sonora.- Como parte de las estrategias de seguridad que se realizan en Sonora, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informaron este domingo 4 de enero sobre el aseguramiento de un arsenal y un vehículo de modelo reciente en la ciudad de Navojoa. De acuerdo con el reporte de las autoridades militares, el hallazgo se produjo durante recorridos de vigilancia y patrullajes en la colonia Las Ánimas.

Mientras el personal castrense transitaba por la zona, detectaron una unidad que se encontraba en aparente estado de abandono sobre la vía pública, por lo cual realizaron una inspección. El vehículo asegurado corresponde a una camioneta tipo vagoneta, de color blanco y modelo reciente. Tras la revisión del interior de la unidad, los elementos de la Defensa localizaron una cantidad importante de material bélico.

El inventario de los objetos decomisados comprende un total de 15 armas de fuego largas y seis armas cortas. Asimismo, se detectó la presencia de diversos cargadores y una cantidad aún no especificada de cartuchos útiles de diferentes calibres. Asimismo, los efectivos procedieron a verificar el estatus legal del vehículo en las bases de datos correspondientes. Tras la consulta, se confirmó que la camioneta contaba con un reporte de robo vigente en Estados Unidos.

Bajo los protocolos de actuación establecidos, tanto el armamento como el vehículo fueron resguardados y trasladados para su puesta a disposición ante la delegación correspondiente del Ministerio Público. Será esta autoridad la encargada de integrar la carpeta de investigación necesaria, realizar los peritajes de balística y continuar con los trámites legales para esclarecer los hechos. Hasta el momento, no se reportaron personas detenidas en relación con este hecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui