Cae adulto mayor tras persecución en Puebla; le disparó a motociclista por riña de tránsito

Puebla, Puebla.- Un operativo entre diversas corporaciones de seguridad pública permititió la detención de un hombre de 67 años de edad, identificado como Andrés 'N', tras su presunta participación en una agresión con arma de fuego contra un motociclista. El atentado tuvo lugar el pasado viernes 2 de enero en la carretera Atlixco - Puebla, activando los protocolos de respuesta metropolitana. El suceso ocurrió por una disputa de tránsito entre el conductor de una camioneta Suzuki de color café y un motociclista de 50 años de edad.

De acuerdo con los reportes emitidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tras una maniobra vial que ambos conductores consideraron riesgosa, se produjo una discusión verbal que escaló cuando el conductor del vehículo accionó un arma de fuego, hiriendo al motociclista en un brazo. Tras la agresión, el presunto responsable continuó su marcha con dirección a la ciudad de Puebla, por lo cual el reporte fue hecho a las líneas de emergencia por parte de testigos.

Al lugar arribaron paramédicos para brindar los primeros auxilios a la víctima, quien fue trasladada a un hospital en el municipio de Atlixco para recibir atención especializada. Hasta el momento, su estado de salud se reporta bajo vigilancia médica. La detención de Andrés 'N' fue posible gracias a la implementación del programa 'Puebla Segura', esquema de vigilancia reforzado con motivo del periodo vacacional de invierno.

La persecución involucró un despliegue técnico y humano que incluyó patrullajes terrestres de la Policía Estatal y Municipal, así como el seguimiento aéreo mediante un helicóptero de seguridad y el monitoreo en tiempo real a través de las cámaras del sistema C5i. El vehículo fue localizado e interceptado finalmente en la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, perteneciente a San Andrés Cholula, antes de su ingreso a la zona urbana de Puebla.

Tras un reporte al @911Puebla, se activó el Operativo Puebla Segura para atender un hecho de lesiones agravadas registrado en el municipio de Atlixco.



Durante la intervención, los elementos de seguridad procedieron a la detención del conductor y al aseguramiento de la unidad. El señalado fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica frente a los cargos de lesiones y lo que resulte de las indagatorias.

Fuente: Tribuna del Yaqui