Cae menor de 13 años implicado en asalto a mano armada contra comerciante en Nuevo León

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- En un suceso registrado la tarde de este domingo 3 de enero de 2026, un menor de edad fue detenido luego de presuntamente participar en el intento de asalto a un comerciante en la colonia Floridos Bosques del Nogalar, ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Los primeros reportes indican que al menos dos asaltantes, incluido el joven capturado, habrían tratado de atracar a mano armada a su víctima.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los supuestos delincuentes, uno de los cuales portaba un arma de fuego, abordaron al afectado, identificado como Jorge, de 53 años de edad, a quien intentaron despojarlo de una cadena de oro. Durante el forcejeo entre los sujetos y el afectado, la pistola se accionó en dos ocasiones; sin embargo, el vendedor no resultó lesionado. Elementos de la Policía Municipal detuvieron a uno de los implicados, pero el otro logró escapar.

Autoridades municipales indicaron que el detenido fue identificado como Abner Sabdiel 'J.', de 13 años, quien aparentemente estuvo involucrado en este violento hecho. Gracias a un operativo de seguridad desplegado por los uniformados, el joven fue localizado y aprehendido en el cruce de las calles Chihuahua y Veracruz, aún dentro de la mencionada colonia. Con respecto al otro asaltante, ya está siendo buscado por la Policía de San Nicolás.

En el sitio, los oficiales procedieron con la detención del presunto implicado, quien fue asegurado conforme a los protocolos correspondientes para casos que involucran a menores de edad. Mientras uno de los presuntos participantes fue capturado, el segundo involucrado logró huir del lugar antes de la llegada de las autoridades. De acuerdo con la información oficial, este sujeto ya es buscado por corporaciones de seguridad para deslindar responsabilidades", detalló el medio POSTA MX.

Una vez efectuada la captura del menor, los oficiales lo pusieron a disposición de la autoridad competente, quien se encargará de determinar su situación jurídica conforme a lo establecido en la ley. Las investigaciones correspondientes continúan para esclarecer los hechos y dar con el paradero del otro presunto responsable. Es importante mencionar que el comerciante se encuentra bien, en gran medida por el rápido actuar de las autoridades municipales.

