Desaparece padre buscador en Guanajuato; buscaba a su hijo de 15 años desde hace meses

Guanajuato, Guanajuato.- Un hombre llamado José Juan Arias Corona, de 39 años de edad, fue reportado como desaparecido desde el 28 de diciembre de 2025. Este hombre es integrante de los colectivos de búsqueda de Guanajuato y realizaba labores de rastreo para dar con el paradero de su hijo menor de edad, quien se encuentra extraviado desde mediados del año pasado. El último contacto con Arias Corona ocurrió alrededor de las 10:40 horas (local).

De acuerdo con la ficha técnica emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, el hombre fue visto por última vez tras haber trasladado a su esposa a su trabajo. Todo ocurrió en la colonia Ranchos Unidos, de la ciudad de Valle de Santiago, una zona que coincide con el sitio donde se registraron los hechos relacionados con la desaparición de su hijo.

Por medio de redes sociales, las autoridades han difundido las características físicas de José Juan Arias para facilitar su identificación por parte de la ciudadanía. El reporte indica que es de complexión robusta y tez blanca, con una estatura aproximada de 1.75 metros. Entre sus rasgos distintivos se mencionan ojos verdes de tamaño mediano, cabello negro, corto y lacio, así como facciones definidas.

Como señas particulares que podrían ayudar en su localización, se informó que posee una pequeña cicatriz derivada de una cortada y presencia de estrías en el área abdominal. Al momento de su desaparición, vestía una playera tipo polo en color verde claro, pantalón de mezclilla negro, cinturón de piel del mismo color y calzado deportivo blanco.

#Alerta #Tebuscamos

#Guanajuato José Juan Arias Corona, padre buscador y papá de Juanito, adolescente de 15 años desaparecido presuntamente por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fue reportado como desaparecido desde la mañana del… pic.twitter.com/60HukNHxT0 — Desaparecidxs Guanajuato (@DesapGto) December 30, 2025

La desaparición de su hijo

La labor de búsqueda de Arias Corona comenzó tras la desaparición de su hijo, José Juan Arias Solís, conocido como 'Juanito', de 15 años. El rastro del adolescente se perdió el 19 de junio de 2025 en la misma colonia, Ranchos Unidos. Según las denuncias presentadas por la familia y la documentación integrada en el caso, la desaparición del menor ocurrió presuntamente durante un operativo en el que habrían participado elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Los testimonios recabados en la investigación señalan que el joven regresaba a su domicilio cuando fue interceptado por fuerzas federales. Se alega que fue trasladado inicialmente a un terreno baldío contiguo antes de ser llevado a un destino desconocido. Ante estos indicios, la familia promovió un juicio de amparo por desaparición forzada, el cual quedó radicado en el Juzgado Noveno de Distrito en el municipio de Irapuato.

Activación de ALERTA AMBER de José Juan Arias Solís, de 14 años de edad, de Valle de Santiago, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/JKVM8hAPL7 — PRODHEG DIFUNDE (@PRODHEG_DIFUNDE) September 18, 2025

Debido a la naturaleza de las acusaciones y la presunta participación de fuerzas armadas, el caso trascendió las instancias locales. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tomó conocimiento de la situación y emitió una solicitud formal al Gobierno de México para esclarecer los hechos, garantizar la seguridad de los familiares y proporcionar un apoyo integral a los afectados. Actualmente, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato mantiene abierta una carpeta de investigación para localizar tanto a José Juan Arias Corona como a su hijo.