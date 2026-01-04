Desaparecido al norte de Sonora: Activan búsqueda para localizar a Gilberto Sandoval Núñez

San Luis Río Colorado, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una ficha de búsqueda para localizar a Gilberto Sandoval Núñez, un hombre de 47 años de edad, quien se encuentra en calidad de desaparecido desde el pasado sábado 27 de diciembre de 2025 en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Hasta el momento no se tiene información oficial sobre en qué colonia fue que se registró su desaparición.

De acuerdo con los datos proporcionados por la dependencia estatal, Gilberto es de nacionalidad mexicana, presenta piel blanca y es de complexión mediana. Además, tiene cabello castaño oscuro, corto, ojos color café, boca mediana con labios delgados. Mide aproximadamente 1.85 metros de estatura y pesa alrededor de 105 kilogramos, descripción física que puede facilitar su identificación en caso de algún tipo de avistamiento.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a GILBERTO SANDOVAL NÚÑEZ. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que difundió el organismo a través de sus redes sociales oficiales.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a GILBERTO SANDOVAL NUÑEZ.

Cualquier información, al teléfono:

-66222297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #SanLuisRioColorado pic.twitter.com/c81dg7Il9b — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) January 4, 2026

Con respecto a sus señas particulares, la institución detalló que cuenta con múltiples tatuajes visibles: uno en el hombro (lado no especificado) con la imagen de la Virgen de Guadalupe, otro en la espalda con el apellido Sandoval y un tatuaje en el abdomen con el nombre Catalina. También se indicó que tiene una verruga en la mejilla izquierda. Las autoridades del estado solicitan la cooperación por parte de la ciudadanía para cualquier dato que pueda ser de utilidad.

En caso de contar con información que lleve a su paradero, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora tiene habilitada la línea telefónica 662 229 7369 y cuenta con el correo electrónico institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Es importante mencionar que cualquier información, por más pequeña que parezca, puede ser determinante en las labores de búsqueda y se tratará con estricta confidencialidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui