Desaparición de menor causa conmoción en Ciudad Obregón; ya son varios días de ausencia

Ciudad Obregón, Sonora.- A través de redes sociales, colectivos de búsquedas, familiares y medios de comunicación han difundido el caso de un menor de edad, identificado como Orlando Iván Córdova Fierros, de 16 años, quien se encuentra en calidad de desaparecido desde el pasado domingo 28 de diciembre de 2026. La publicación indica que el joven fue visto por última vez en la colonia Urbi Villa del Rey, al poniente de Ciudad Obregón, Sonora.

De acuerdo con la información compartida por el colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme A.C., el joven salió de su domicilio y desde entonces se desconoce su paradero. Los seres queridos de Orlando Iván han solicitado el apoyo por parte de la ciudadanía para poder localizarlo con bien, señalando que cada dato, por más pequeño que parezca, puede resultar determinante para que regrese lo más pronto posible a su casa.

Espero en Dios que pronto su familia tenga noticias de él y que regrese a casa sano y salvo. Si tienen alguna información de dónde podría estar Rolando Iván, de 16 años, se pueden comunicar a la página o bien al cel. 6441277784. Toda información es totalmente anónima y confidencial, ayudemos a que regrese a casa", se puede leer en la publicación realizada por el grupo de madres buscadoras.

Desde que se hizo público el caso, la comunidad cajemense se ha unido a la causa para compartir la ficha y brindar apoyo a la familia del menor, con la esperanza de que cualquier información pueda contribuir a su pronta localización. Los allegados a Orlando Iván, así como los colectivos de búsqueda, han pedido a la población no bajar la guardia y realizar cualquier reporte, mismo que será tratado con suma confidencialidad.

Cabe mencionar que, al cierre de esta publicación, ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ni la Comisión de Búsqueda de Personas se han pronunciado oficialmente sobre este caso, el cual continúa difundiéndose principalmente a través de redes sociales y organizaciones de la sociedad civil. Se espera tener una postura oficial en los próximos días para conocer más datos con respecto a la ausencia de Orlando Iván Córdova Fierros.

Fuente: Tribuna del Yaqui