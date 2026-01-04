Detienen a hombre por atacar a su esposa en Gómez Palacio; la golpeó en el rostro y la pateó

Gómez Palacio, Durango.- Elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana efectuaron la detención de un hombre identificado como Roberto 'N.', de 37 años de edad, en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, luego presuntamente agredir física y verbalmente a su esposa. De acuerdo con los reportes de fuentes de seguridad, el individuo le propinó varios golpes en el rostro con el puño cerrado a la víctima, además de patadas en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con información proporcionada por El Siglo de Torreón, los hechos ocurrieron el sábado 3 de enero de 2026, en el interior de un domicilio particular que se ubica en el fraccionamiento Nuevo Los Álamos. La afectada de 31 años, cuya identidad se mantiene reservada por protección, solicitó ayuda a través del Sistema de Emergencias del 911, por lo que se desplegó un operativo por parte de elementos de la Policía Municipal de Gómez Palacio.

A su llegada, los uniformados se entrevistaron con la fémina, quien relató lo acontecido. Derivado de los señalamientos directos y las pruebas presentadas, los oficiales procedieron con la aprehensión del individuo. Una vez concretado el arresto, el presunto agresor fue trasladado a las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, en donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público especializado en la materia.

Las autoridades competentes recomendaron a la parte afectada acudir ante la instancia anteriormente mencionada para interponer la respectiva denuncia, con lo cual se podrá lograr la judicialización del sujeto en cuestión. Hasta el cierre de esta publicación, no existe información oficial sobre el estado de salud de la víctima, ni tampoco de la magnitud de las lesiones que sufrió por la agresión física recibida por su pareja sentimental.

En otro caso similar registrado en el municipio de Gómez Palacio y atendido por la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, un hombre identificado como Elfego 'N.', de 54 años, fue detenido por agredir verbalmente a su exnovia. El suceso ocurrió el pasado domingo 28 de diciembre de 2025 en un domicilio ubicado en la colonia Torremolinos, en donde el señalado habría amenazado a la víctima por sostener una supuesta relación amorosa con un tercero.

Fuente: Tribuna del Yaqui