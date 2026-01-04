Estaba atado de pies y manos: Hallan a hombre sin vida en carretera Hermosillo - Sahuaripa

Hermosillo, Sonora.- En un operativo de búsqueda por una denuncia anónima, integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre a un costado de la carretera Hermosillo - Sahuaripa. El suceso tuvo lugar durante la tarde del pasado sábado 3 de diciembre, cuando las integrantes del grupo de búsqueda acudieron al punto indicado para verificar la información recibida.

De acuerdo con el reporte emitido por el colectivo, el cuerpo fue localizado abandonado en la orilla de la mencionada rúa. Al momento del hallazgo, se observó que la víctima presentaba signos de violencia y se encontraba inmovilizada de sus extremidades superiores e inferiores con cinta adhesiva. El occiso vestía un conjunto de prendas de color negro, compuesto por un pantalón, una sudadera y calzado deportivo del mismo tono.

Como rasgo distintivo para facilitar su posible identificación por parte de familiares o allegados, las autoridades y el grupo de búsqueda destacaron que el hombre cuenta con un tatuaje de letras cursivas localizado sobre la ceja izquierda. Tras la confirmación del hallazgo, se solicitó la presencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para los trámites legales correspondientes.

Personal de Servicios Periciales arribó al sitio para realizar el procesamiento de la escena, recolectar los indicios pertinentes y proceder con el levantamiento del cadáver. Los restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en la ciudad de Hermosillo, donde se efectuará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas del deceso y continuar con las investigaciones ministeriales.

El colectivo descubrió el cuerpo en una zona despoblada

Madres Buscadoras de Sonora hizo pública la descripción de la víctima a través de sus redes sociales, exhortando a la ciudadanía a que, en caso de contar con información que ayude a establecer la identidad del fallecido, se comuniquen de manera inmediata con las autoridades de la Fiscalía Estatal para dar seguimiento al proceso legal correspondiente.

Gracias a quien pierde el miedo y nos ayuda a traer paz a más familias", se lee en la publicación.

Fuente: Tribuna del Yaqui