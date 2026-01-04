Fiscalía investiga ASESINATO del empresario tequilero Adrián Corona; esto es lo que se sabe

Guadalajara, Jalisco.- Este sábado 3 de enero, la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) confirmó el hallazgo sin vida del empresario tequilero Adrián Corona, quien había sido reportado como desaparecido desde finales de diciembre de 2025. El caso, que ya es investigado como homicidio, ha generado consternación en el sector empresarial del occidente del país. En TRIBUNA te compartimos lo que se sabe hasta ahora sobre los hechos.

Esto se sabe de la desaparición y muerte del empresario tequilero

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía estatal, Adrián Corona fue privado de la libertad el pasado 27 de diciembre, cuando viajaba rumbo a Puerto Vallarta acompañado de su pareja y sus dos hijos. El trayecto se realizaba por la región Sierra Occidental de Jalisco. Los hechos ocurrieron en el punto conocido como Crucero Volcanes, donde el vehículo en el que se desplazaba la familia fue interceptado por sujetos armados.

Confirman muerte del empresario tequilero. Foto: Facebook

Los agresores despojaron a los ocupantes de sus pertenencias y, posteriormente, se llevaron por la fuerza al empresario, dejando en el lugar a sus familiares. Tras el reporte del incidente, las autoridades implementaron operativos de búsqueda en la zona; sin embargo, durante los días posteriores no se tuvo información sobre el paradero del empresario ni se reportaron exigencias de rescate.

La Fiscalía de Jalisco informó que el cuerpo de Adrián Corona fue localizado el 29 de diciembre, apenas dos días después de su desaparición. El hallazgo se realizó a un costado de la carretera, en las inmediaciones del mismo punto donde fue interceptado. De manera preliminar, las autoridades señalaron que el cuerpo presentaba huellas evidentes de violencia, entre ellas golpes y heridas producidas por arma de fuego.

Tras los peritajes correspondientes y la confirmación de identidad mediante pruebas genéticas, el cuerpo fue entregado a los familiares el jueves 1 de enero para los servicios funerarios.

Las investigaciones apuntan a que el ataque fue directo contra el empresario, quien fue separado de su familia durante el asalto. No obstante, la Fiscalía no ha detallado aún el móvil del crimen ni si se trató de un intento de secuestro que derivó en homicidio.

La Vicefiscalía Regional continúa con las diligencias para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se han dado a conocer líneas específicas de investigación.

¿Quién era Adrián Corona?

Adrián Corona era presidente de Grupo Corona, una empresa familiar dedicada a la producción, comercialización y promoción de tequila y mezcal. Originario de Tonaya, Jalisco, era una figura reconocida dentro de la industria de destilados en el estado, con una trayectoria vinculada al desarrollo del sector tequilero. Las autoridades continúan con las investigaciones de este caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui