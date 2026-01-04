FUERTE VIDEO: En Iztapalapa, sujeto atropella a motociclista; arrastró el cadáver varios kilómetros

Ciudad de México.- La mañana de este domingo 4 de enero de 2025, elementos de distintas órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como paramédicos y personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en calles de la alcaldía Iztapalapa, luego de que se reportara un grave incidente vial que derivó en la muerte de un motociclista. Presuntamente, fue embestido por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este domingo, durante las primeras horas del día, cuando operadores del C2 Oriente alertaron a las autoridades sobre una persona atropellada en el cruce de las calles Francisco Múgica y Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917. Al arribar al sitio, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) localizaron el cuerpo de un hombre de aproximadamente entre 30 y 40 años de edad, con visibles huellas de violencia y manchas hemáticas.

Hasta ahora se desconoce la identidad de la víctima. Foto: Facebook

Información preliminar indica que el accidente se originó metros atrás, en el cruce de Periférico Oriente Canal de Garay y Eje 6 Sur Luis Méndez, dentro de la unidad habitacional Vicente Guerrero. En ese punto, el motociclista fue impactado por un vehículo particular, presuntamente un Honda City color azul, cuyo conductor no se detuvo tras el choque.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Haz clic aquí para ver el VIDEO

Testimonios recabados por las autoridades, así como un video que rápidamente se viralizó en redes, muestran cómo el cadáver de la víctima habría quedado atorado en la carrocería del automóvil, siendo arrastrado por una distancia aproximada de dos kilómetros. El cuerpo fue finalmente desprendido al pasar por un tope, quedando sobre la cinta asfáltica en la colonia Constitución de 1917, donde vecinos dieron aviso a los servicios de emergencia.

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada para permitir los trabajos periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). Personal ministerial realizó el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

La SSC informó que ya investiga este homicidio en CDMX. Foto: Twitter @SSC_CDMX

A las 08:59 horas, mediante un comunicado oficial, las autoridades capitalinas informaron que ya se revisan las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar y localizar al presunto responsable, quien hasta el cierre de esta edición no había sido detenido.

Fuente: Tribuna del Yaqui