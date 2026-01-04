Hombre resulta gravemente lesionado tras ser acuchillado por su propio hermano en Nogales

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado la mañana del sábado 3 de enero de 2026, una persona del sexo masculino resultó gravemente lesionada derivado de una agresión con arma blanca, luego de un conflicto familiar con su propio hermano. Corporaciones policíacas y cuerpos de auxilio intervinieron en este caso ocurrido en un domicilio particular de la colonia Rosarito, ubicada en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora.

De acuerdo con información proporcionada por Seguridad Pública municipal, los hechos se suscitaron alrededor de las 11:23 horas, cuando, a través de la radiofrecuencia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5), elementos de la Policía Municipal fueron alertados para movilizarse a la calle Suaqui, en el citado asentamiento humano, en donde se localizó a una persona con heridas provocadas por un objeto punzocortante.

A su llegada, los uniformados se entrevistaron con el afectado, cuya identidad y datos generales por el momento se desconocen. La víctima relató que sostuvo una discusión verbal con su hermano, pero la situación escaló rápidamente a una agresión física, cuando el agresor lo atacó con un cuchillo y le causó una lesión en uno de sus brazos, para posteriormente emprender la huida. Ante esta situación, el afectado solicitó apoyo a las líneas de emergencias del 911.

La víctima fue internada en el Hospital IMSS Bienestar de Nogales, Sonora.

El hombre fue auxiliado por paramédicos, quienes realizaron su traslado al Hospital IMSS Bienestar, en donde fue valorado por el personal médico. El dictamen arrojó que presentaba lesiones que tardan más de 15 días en sanar y que ponen en riesgo la vida. Derivado de esta situación, los agentes dieron aviso al Centro de Atención Temprana, instancia que dará seguimiento a la carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido y deslindar responsabilidades.

Golpean a septuagenario en una reunión

En otro caso registrado el viernes 26 de diciembre en Nogales, un hombre identificado como Jesús, de 76 años de edad, resultó con golpes contusos en el ojo derecho, pómulo y desviación de nariz, luego de ser golpeado con un tubo de metal durante una convivencia en un domicilio de la colonia Embarcadero. Los primeros reportes señalan que el afectado se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con un grupo de vecinos, cuando ocurrió la agresión.

Fuente: Tribuna del Yaqui