Intento de asalto deja un taxista sin vida en el norte de Monterrey; responsables lograron huir

Monterrey, Nuevo León.- Durante la mañana del sábado 3 de enero de 2026, el conductor de un taxi perdió la vida luego de sufrir un intento de asalto en calles de la colonia Valle de Santa Lucía, ubicada en el sector norte de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Los primeros reportes indican que el fallecido fue abordado por dos hombres desconocidos, quienes se hicieron pasar por pasajeros. La muerte del taxista generó una intensa movilización policíaca en la zona.

De acuerdo con datos recabados por MVS Noticias Nuevo León, los hechos se registraron alrededor de las 09:00 horas, cuando los delincuentes trataron de despojar de sus pertenencias al chofer sobre la calle Luis Echeverría. En medio del intento de atraco, el chofer de la unidad perdió el control del volante y se estrelló contra un poste y un tronco ubicados en el camellón central. Fue en ese momento que los agresores descendieron del vehículo y escaparon a pie.

Transeúntes que presenciaron el hecho trataron de darles alcance; sin embargo, los sujetos lograron huir con rumbo desconocido. Por su parte, el afectado, cuya identidad por el momento se desconoce, salió del automóvil por su propio pie y metros más adelante se desvaneció sobre la banqueta. Paramédicos que acudieron al sitio para brindar la atención correspondiente y confirmaron el deceso del taxista, quien no presentaba lesiones visibles por arma blanca o de fuego.

?? Un hombre pierde la vida tras en asaltado en Col. Valle de Santa, Monterrey.#TelediarioFinDe ? con @Soymartinocanas pic.twitter.com/OTt0G1Lch1 — @telediariomty (@telediariomty) January 3, 2026

Testigos señalaron que la víctima, de aproximadamente 35 años de edad, pudo haber sufrido un infarto a consecuencia del estrés provocado por el asalto y el accidente", explicó el medio anteriormente citado sobre la posible causa del fallecimiento de la víctima.

Una vez que se constató el deceso, el perímetro quedó acordonado y resguardado por elementos de la Policía Municipal de Monterrey y Fuerza Civil, mientras que personal de la Agencia Estatal de Investigaciones se encargó de procesar la escena y realizar las primeras indagatorias con respecto a este lamentable suceso. Hasta el cierre de esta publicación, ninguna autoridad local o estatal ha proporcionado datos sobre los posibles responsables.

Fuente: Tribuna del Yaqui