Jovencita de 17 años resulta lesionada tras accidente de razer en Empalme; fue hospitalizada

Empalme, Sonora.- Un accidente de tránsito se registró la noche de este domingo 4 de enero, en el municipio de Empalme, el cual dejó como resultado a una joven de 17 años de edad con diversas lesiones. El percance ocurrió en los terrenos de Piggy Back, un área comúnmente utilizada como circuito para la práctica de motocross y otras actividades de vehículos. El incidente lo protagonizó un vehículo todoterreno, tambiém conocidos como razer.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad era tripulada por dos personas del sexo femenino al momento del percance. Los peritajes iniciales indican que el vehículo se desplazaba a una velocidad excesiva para las condiciones del terreno, lo que provocó que la conductora perdiera el control y la unidad terminara volcando, quedando finalmente sobre su costado. Tras el impacto, se solicitó de inmediato la presencia de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar las primeras atenciones médicas a la menor de edad. Una vez estabilizada en el lugar, la joven fue trasladada a bordo de una ambulancia al Hospital del IMSS Bienestar, ubicado en el vecino puerto de Guaymas, donde fue ingresada al área de urgencias para una evaluación médica integral. Hasta el cierre de esta edición, la identidad de la lesionada no ha sido revelada.

Asimismo, su estado de salud actual se mantiene bajo pronóstico reservado. Cabe destacar que la otra mujer que viajaba en el vehículo resultó ilesa, presentando únicamente algunas contusiones leves que no requirieron hospitalización. Al lugar de los hechos arribaron agentes del departamento de Tránsito Municipal de Empalme, quienes se encargaron de realizar el informe correspondiente, deslindar responsabilidades.

La afectada fue atendida por paramédicos en el sitio

Cabe recordar que hace unos días, autoridades y familiares confirmaron la identidad del joven que perdió la vida durante la madrugada del pasado lunes 29 de diciembre, a consecuencia de las severas lesiones que sufrió en un accidente de tránsito ocurrido horas antes en la ciudad de Empalme. El fallecido respondía en vida al nombre de Luis Fernando Castro Andrade y contaba con 21 años de edad al momento del percance.

Fuente: Tribuna del Yaqui