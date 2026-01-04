Malas pagas violentos: Jóvenes de Nogales agreden BRUTALMENTE a adulto mayor por cobrarles

Nogales, Sonora.- Después de negarse a pagar su deuda, dos jóvenes agredieron brutalmente a un adulto mayor en Nogales, lo que le provocó lesiones que ponen en peligro su vida. Tras esto, ambos fueron capturados, vinculados a proceso y enviados a prisión preventiva por su presunta responsabilidad; así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Los imputados fueron identificados como Ramsés Alexis 'N', de 20 años, y Wilmar Jareth 'N', de 23, quienes fueron detenidos por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en la colonia Luis Donaldo Colosio del municipio fronterizo, en cumplimiento de órdenes de aprehensión por el delito de lesiones graves.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron la noche del pasado 12 de diciembre de 2025, alrededor de las 22:00 horas, cuando la víctima, Marciano 'N', de 60 años, acudió al exterior de un domicilio, en el que estaban los jóvenes, para cobrar un adeudo que los ahora imputados mantenían con él.

Según las investigaciones, los sujetos se negaron a pagar y agredieron físicamente al adulto mayor, provocándole lesiones severas. Dictámenes médicos determinaron que las heridas sufridas ponen en riesgo su vida y podrían dejar secuelas permanentes o cicatrices visibles.

Tras su detención, ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, donde el Ministerio Público formuló imputación. En audiencia, el juez determinó vincularlos a proceso e imponerles la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Mediante un boletín compartido, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró que actuará con firmeza contra quienes ejerzan violencia en perjuicio de adultos mayores y otros grupos vulnerables, a fin de garantizar que estos delitos no queden impunes.

Fuente: Tribuna