Matan a balazos a albañil al norte de Culiacán; quedó tirado sin vida en la sala de su domicilio

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este domingo 4 de enero de 2026, una persona del sexo masculino fue ejecutada a balazos en un domicilio que se ubica en la colonia El Mirador, en el sector norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Los reportes preliminares indican que gatilleros desconocidos, los cuales se desplazaban a bordo de un vehículo particular, irrumpieron en la vivienda y dispararon en contra de la víctima, quien quedó sin vida en el área de la sala.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 11:00 horas, cuando el hoy occiso se encontraba en su residencia situada por la calle Primera, entre Libra y Aries. Familiares del fallecido acudieron al lugar de los hechos y señalaron que respondía al nombre de Maximino 'N.', tenía 55 años de edad y era albañil de oficio. El violento hecho generó una intensa movilización policíaca en dicha demarcación.

Trascendió que los sujetos armados que asesinaron al masculino le dejaron un mensaje intimidatorio a un lado del cuerpo, del cual se desconoce su contenido, y no se confirmó dicho dato por las autoridades", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

Luego de ser alertados por los familiares del fallecido a través de las líneas de emergencias del 9-1-1, elementos de la Guardia Nacional (GN) se movilizaron a la ubicación y localizaron al individuo con impactos de bala en el cuerpo. Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio y, tras una breve valoración, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona quedó acordonada y bajo resguardo de los uniformados.

Por su parte, personal pericial e investigador de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se presentaron en el sitio para cumplir con los trabajos de campo, así como con las primeras indagatorias sobre este nuevo homicidio registrado en la capital sinaloense. Una vez concluidas las pesquisas, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo). Extraoficialmente se dijo que los agresores viajaban en una camioneta Mazda, color gris y de modelo reciente, aunque aún no se tienen datos sobre sus identidades.

Un hombre identificado como Maximino, de 55 años y de oficio albañil, fue privado de la vida a balazos este domingo dentro de su domicilio en la colonia El Mirador, en #Culiacán

Fuente: Tribuna del Yaqui