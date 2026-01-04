Rescatan a perra maltratada y abandonada en casa de Hermosillo; el dueño ya está detenido

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este domingo que un hombre llamado Jesús Ernesto 'N' fue detenido y vinculado a proceso como presuntro responsable del delito de maltrato o crueldad animal. Esta determinación judicial ocurre tras la ejecución de una orden de aprehensión y la presentación de evidencias que sugieren la omisión de cuidados básicos y el abandono de un ejemplar canino en Hermosillo.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial analizó los datos expuestos por el Ministerio Público, decidiendo dictar la medida cautelar de prisión preventiva justificada para el imputado. Asimismo, se estableció un periodo de 2 meses para el cierre del desarrollo de las investigaciones complementarias, tiempo en el cual ambas partes podrán presentar mayores elementos antes de que se dicte una sentencia definitiva.

Los antecedentes del caso se remontan al 4 de abril de 2024. Durante una diligencia judicial realizada en un inmueble de la colonia Buena Vista, los agentes localizaron a una perra de color blanco con manchas amarillas, identificada con el nombre de Hikary. El animal se encontraba en condiciones críticas de abandono, presentando signos evidentes de desnutrición y deshidratación severa.

De acuerdo con los testimonios recabados entre los residentes de la zona, la vivienda no registraba actividad aparente por parte de personas. Los vecinos informaron a las autoridades que, ante la ausencia del propietario y tras escuchar los constantes lamentos del animal, procedían a proporcionarle alimento de manera ocasional para asegurar su supervivencia. Tras el rescate, personal médico veterinario de la Fiscalía le realizó una evaluación del estado de salud de Hikary.

El dictamen reveló un cuadro clínico complejo que incluía procesos infecciosos, anemia, parasitosis severa, periodontitis y el denominado síndrome de maltrato. Estas condiciones, según el análisis legal, carecen de una justificación razonable y representan una afectación directa a la integridad física y la salud del animal. Este caso se encuadra dentro de los tipos penales vigentes en el estado de Sonora, que buscan sancionar aquellas conductas que infrinjan sufrimiento innecesario a los animales.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora