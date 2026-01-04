Salió a trabajar y no volvió: Hallan cuerpo de Azucena, reportada como desaparecida en Hidalgo

Almoloya, Hidalgo.- Tras un operativo de búsqueda que se extendió por varios días, las autoridades del Estado de Hidalgo confirmaron el hallazgo del cuerpo de Azucena Quiroz Lozada, mujer de 45 años de edad que había sido reportada como desaparecida desde el 30 de diciembre de 2025. El hallazgo se produjo este fin de semana en las inmediaciones del municipio de Almoloya, sobre el tramo de la carretera estatal Apan - La Unión.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida en su momento, Quiroz Lozada fue vista por última vez al salir de su domicilio en el municipio de Cuautepec. La víctima, quien se dedicaba al arrendamiento de mobiliario para eventos, se dirigía hacia la localidad de San Juan Tecocomulco con el objetivo de entregar mesas y sillas solicitadas por un cliente. Para dicho traslado, utilizaba una camioneta de trabajo identificada con las placas de circulación HMC-7061-H.

La alerta sobre su desaparición se activó cuando sus familiares notaron que no llegó a su destino previsto ni retornó a su hogar al finalizar la jornada laboral. Tras la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), se iniciaron las diligencias correspondientes y la difusión de su media filiación: una estatura de 1.70 metros, peso aproximado de 60 kilos y cicatrices por quemaduras en la espalda y un brazo.

El descubrimiento del cadáver fue posible gracias al reporte de residentes de la zona, quienes informaron sobre la presencia de un bulto sospechoso abandonado en un camino vecinal, cerca del tramo que conduce hacia San Lorenzo Xicoténcatl. Al arribar al lugar, los cuerpos de seguridad y peritos especializados confirmaron que el cuerpo estaba envuelto en plástico y presentaba una herida de proyectil de arma de fuego en la cabeza.

uD83DuDCCCSolicitamos tu apoyo con la #DIFUSIÓN de la #FichaDeBúsqueda para localizar a AZUCENA QUIROZ LOZANO. Si tienes información, comunícate??8009121314 PROCURATEL #PGJEH. #CadaSegundoCuenta #TuAyudaCuenta. pic.twitter.com/pETOYsGpP6 — Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (@PGJE_Hidalgo) January 1, 2026

Tras el levantamiento del cuerpo y el traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), se procedió a la identificación oficial mediante la confrontación de los rasgos físicos y la vestimenta que portaba al momento de su desaparición: zapatos de color café, pantalón de mezclilla y una chamarra gris. Actualmente, la Fiscalía del estado mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar el móvil del homicidio.

Los agentes investigadores se encuentran recabando indicios en el lugar del hallazgo y analizando el entorno laboral de la víctima para identificar posibles líneas de investigación. Hasta el momento, no se han reportado detenciones vinculadas directamente con este caso, y se espera que en los próximos días las autoridades proporcionen mayores detalles sobre el avance de las pesquisas.

Fuente: Tribuna del Yaqui