Tenía 22 años: Atacan a balazos a joven al norte de Culiacán y muere más tarde en un hospital

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este domingo 4 de enero de 2026 se reportó la muerte de una persona del sexo masculino, quien fue víctima de un ataque armado en el fraccionamiento Urbivilla del Prado, ubicado en el sector norponiente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El afectado resultó herido por proyectil de arma de fuego en el lugar de los hechos y posteriormente fue trasladado a un centro médico, en donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron la noche del sábado 3 de enero, alrededor de las 22:30 horas, cuando las líneas de emergencia del 911 recibió un reporte sobre disparos contra un domicilio situado sobre la avenida Amapa. Aproximadamente a las 02:00 horas de hoy, personal médico de guardia notificó a las autoridades el deceso del masculino, identificado como Irán Alexis 'N.', de 22 años de edad.

Autoridades arribaron al sitio y confirmaron el daño doloso contra el domicilio, además de un joven herido por impactos de bala, por lo que fue trasladado por paramédicos de Cruz Roja hasta un hospital de la ciudad", explicó el portal de noticias Los Noticieristas sobre el desarrollo de los hechos en este ataque armado.

Una vez que se confirmó el fallecimiento del joven, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa arribó al nosocomio para realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente se hizo el traslado del cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público competente hasta que sea reclamado legalmente por sus familiares.

Violento sábado en Sinaloa

Con respecto a la jornada delictiva registrada el sábado, la Fiscalía General del Estado confirmó que se contabilizaron cuatro homicidios dolosos y un feminicidio en la entidad. En el reporte diario de la autoridad procuradora de justicia indicó que los hechos ocurrieron en los municipios de Culiacán y Mazatlán. En la capital sinaloense, los sucesos violentos tuvieron lugar en la comunidad de Bacurimí, colonia Chapultepec, colonia Ayuntamiento 85 y en la colonia Felipe Ángeles.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| ¡Van 5 en un rato! A balazos ejecutan a un hombre sobre el bulevar Agricultores en #Culiacán. Los hechos ocurrieron sobre las calles Pimpinelas y Borrajas de la colonia Ayuntamiento 85 del sector 21 de Marzo. pic.twitter.com/sn7rDfGS8R — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) January 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui