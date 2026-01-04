Tragedia en Tamaulipas: Choque múltiple deja tres menores fallecidos y siete personas heridas

Ciudad Victroria, Tamaulipas.- Este domingo 4 de enero, las autoridades y servicios de emergencia de Tamaulipas atendieron un aparatoso accidente vial en el kilómetro 126 de la carretera Ciudad Victoria - Matamoros. En el percance, registrado alrededor de las 12:20 horas (local) a la altura del municipio de Jiménez, se vieron involucrados cuatro vehículos y tuvo como saldo la muerte de tres personas y por lo menos siete lesionadas.

El suceso ocurre en un contexto de alta afluencia vehicular debido al cierre del periodo vacacional decembrino, siendo este el tercer día consecutivo en el que se reportan accidentes de gravedad en las rutas de la entidad. Las unidades involucradas en el choque fueron identificadas como un Volkswagen Jetta, una camioneta Chevrolet Tahoe, una Chevrolet Equinox y una unidad pickup Nissan Frontier. Dos de estos vehículos terminaron volcados fuera de la carpeta asfáltica.

En cuanto al saldo de víctimas, las autoridades confirmaron el fallecimiento de tres menores de edad. Uno de ellos, de 15 años, perdió la vida en el lugar del accidente, quedando atrapado en la unidad Frontier. Los otros dos menores, de 2 y 4 años respectivamente, fallecieron mientras recibían atención médica en una clínica a la que fueron trasladados de urgencia tras el impacto múltiple.

En respuesta, los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, procedentes de Ciudad Victoria, Jiménez y San Fernando. El personal médico reportó que siete personas resultaron heridas con diversos niveles de gravedad. Ante la necesidad de una intervención especializada, la Secretaría de Salud del estado, en coordinación con Protección Civil, activó protocolos de traslado aeromédico.

Un helicóptero de la dependencia realizó el traslado de Adriana García, de 33 años, hacia el Hospital General de Ciudad Victoria para recibir atención quirúrgica inmediata debido a la complejidad de sus lesiones. Respecto a la situación jurídica y el deslinde de responsabilidades, la autoridad competente informó sobre la detención de un individuo presuntamente involucrado en el origen del siniestro.

Accidente en carretera a ciudad victoria tamaulipas

Trafico detenido en ambos sentidos.

Carros avanzando em 3 carriles en terraceria lateral.

Y 3 carriles en carretera

Dirección tampico ciudad victoria

1 carril para autos CD victoria-tampicp pic.twitter.com/sR7RTDn6m6 — Miss Diegis (@reginamtzv) January 3, 2026

Esta persona se encuentra bajo custodia y a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Los peritajes terrestres determinarán la mecánica exacta del choque y los factores que contribuyeron a la pérdida de control de las unidades en este tramo carretero del centro de Tamaulipas. El flujo vehicular en la zona se vio afectado durante varias horas mientras se realizaban las labores de rescate, el retiro de las unidades siniestradas y las diligencias de los servicios periciales.

Fuente: Tribuna del Yaqui