Trágico final para joven motociclista en Culiacán; chocó contra un barandal metálico y falleció

Culiacán, Sinaloa.- Un trágico suceso tuvo lugar en el sector sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en donde un motociclista perdió la vida de forma instantánea después de sufrir un accidente vial en una zona que se encuentra entre las colonias Francisco Alarcón y Amado Nervo. Los reportes preliminares señalan que el hoy occiso habría intentando tomar una curva, pero se precipitó y terminó perdiendo el control del vehículo ligero muy cerca del conocido Parque 78.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el percance ocurrió la tarde de este domingo 4 de enero de 2026, cuando el fallecido transitaba a bordo de una motocicleta Italika FT150, color rojo con negro, en el carril en dirección al norte por la avenida Álvaro Obregón antes de realizar una maniobra errónea. Esto derivó en que se impactara contra el barandal metálico que divide ambos carriles, quedando sin vida sobre el camellón central.

Alrededor de las 13:40 horas, automovilistas que circulaban por el lugar notificaron a las autoridades a través del Sistema Estatal de Emergencias del 911, por lo que elementos del Ejército Mexicano se movilizaron a la ubicación y localizaron al fallecido, identificado como José Manuel 'N,', de 17 años de edad y con domicilio en la colonia Prados del Sur. Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja Mexicana confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

En el sitio también se contó con la presencia de agentes del Departamento de Tránsito Municipal, los cuales se encargaron de las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. El área quedó delimitada con cinta amarilla, mientras que personal pericial e investigador de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizaron los respectivos trabajos de campo. Finalmente, el cadáver fue retirado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley.

La motocicleta fue remolcada hacia el corralón municipal, misma que quedará bajo resguardo de las autoridades competentes durante el tiempo que se llevan a cabo las indagatorias complementarias del caso. Familiares de la víctima mortal deberán acudir ante el Ministerio Público correspondiente para reclamar el cuerpo de su ser querido, a través de la presentación de los documentos requeridos.

