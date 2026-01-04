Vehículo sufre volcadura tras fuerte choque en calles de la colonia Centro en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde-noche del sábado se reportó un accidente de tránsito tipo volcamiento en calles de la colonia Centro de Ciudad Obregón, Sonora, en donde participaron dos vehículos particulares. Por fortuna, las autoridades municipales descartaron la presencia de personas lesionadas en este nuevo percance vial registrado en la localidad y únicamente se reportaron daños materiales en las unidades involucradas.

De acuerdo con reporte preliminar del caso, los hechos ocurrieron poco antes de las 21:00 horas, cuando una camioneta Mazda, color rojo y de caja cerrada, y una una camioneta Jeep Compass, color gris, colisionaron en la intersección de las calles Jesús García y Zacatecas. Los primeros indican que la Jeep terminó volcada sobre uno de sus costados luego de recibir el fuerte impacto, complicando el tráfico vehícular en la zona.

Vecinos del sector, así como automovilistas que transitaban por ahí, dieron aviso a las autoridades a través de las líneas de emergencias. Los conductores implicados permanecieron en el lugar de los hechos hasta la llegada de los elementos policíacos. A su arribo, agentes del Departamento de Tránsito Municipal confirmaron que no había personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de personal médico.

Se registra volcadura en la colonia Centro de Ciudad Obregón, Sonora.

Los uniformados se encargaron del peritaje correspondiente y deslinde de responsabilidades, además de coordinar el tráfico en el sector para evitar otro percance. Hasta el momento se desconoce quién resultó como responsable de este accidente vial, pero todo lo sucedido quedó estipulado en el respectivo Informe Policial Homologado (IPH). Tampoco se dieron a conocer las identidades de los automovilistas implicados en el hecho.

De manera constante, el Departamento de Tránsito Municipal, encabezado por Luis Rey Chávez Chávez, hace llamados a la prudencia al momento de circular por las calles de Ciudad Obregón. El mando policíaco ha reiterado la importancia de manejar con precaución, respetando los límites de velocidad y los señalamientos de tránsito. Sobre todo en esta temporada decembrina que acaba de pasar, donde se notó un incremento en este tipo de accidentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui