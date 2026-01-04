VIDEO: Pick up se incendia en entrada de deportivo de Guaymas; tripulantes lograron bajar

Guaymas, Sonora.- El fuerte incendio de un vehículo se registró la noche de este domingo 4 de enero en la entrada de la Unidad Deportiva, ubicada en la zona sur de Guaymas. Un automóvil tipo pick up de la marca Ford Ranger, color blanco y de modelo atrasado, resultó en pérdida total tras ser consumido por las llamas que se originaron de manera repentina mientras la unidad se encontraba en circulación.

De acuerdo con los primeros reportes y testimonios recabados en el lugar, el siniestro comenzó cuando los tripulantes de la camioneta notaron la presencia de humo que emanaba del motor. Ante la situación, el conductor detuvo la marcha, lo que permitió que las personas a bordo pudieran bajar de la cabina rápidamente y ponerse a salvo antes de que las llamas se propagaran con rapidez hacia el resto de la carrocería.

Tras recibir el reporte a través de la línea de emergencias 911, elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guaymas se hicieron presentes en el sitio. Los efectivos procedieron a realizar las maniobras necesarias para el control y la extinción total del fuego. A pesar de la intervención oportuna de los 'tragahumo', la intensidad del incendio provocó daños irreparables en la estructura y el sistema mecánico de la unidad.

De forma paralela, al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja para brindar asistencia a los involucrados. Se informó que se le brindaron primeros auxilios a uno de los tripulantes que resultó afectado, no obstante, tras una valoración física en el sitio, los socorristas determinaron que no presentaba lesiones de gravedad ni síntomas que requirieran su traslado a un hospital.

El área fue debidamente resguardada por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Guaymas, quienes se encargaron de la gestión del tráfico y de asegurar el perímetro mientras se realizaban las labores de enfriamiento. Una vez controlada la situación y concluidos los peritajes iniciales para determinar las causas del fallo mecánico, el vehículo fue retirado del lugar con el apoyo de una grúa.

Fuente: Tribuna del Yaq