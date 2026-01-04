Volcadura deja a hombre sin vida en carretera Cananea-Ímuris; la víctima ya fue identificada

Cananea, Sonora.- En el transcurso de la madrugada de este domingo 4 de diciembre, se reportó un fuerte accidente vehicular en el tramo carretero Cananea - Ímuris, al norte de Sonora. El saldo del lamentable percance es de una persona fallecida, de acuerdo con la información proporcionada por las corporaciones de seguridad y rescate que acudieron al sitio de los hechos. El percance tuvo lugar a la altura del kilómetro 87 de la mencionada rúa.

Según los datos recabados hasta el momento, el vehículo involucrado, una camioneta tipo pick up de la marca Chevrolet Silverado en color negro, se salió de la superficie de rodamiento por motivos que aún se encuentran bajo investigación por parte de las instancias competentes. Tras salir de la cinta asfáltica y volcar violentamente, la unidad sufrió daños estructurales de consideración, lo que causó el deceso de su ocupante.

La víctima fue identificada por las autoridades correspondientes como José Alfredo Ramírez Borbón, quien contaba con su domicilio en la comunidad de Cuitaca. Tras el arribo de los paramédicos y cuerpos de emergencia al sitio del impacto, se confirmó que el conductor ya no contaba signos vitales, por lo que se procedió a resguardar el área para preservar la escena conforme a los protocolos establecidos.

José Alfredo fue despedido por sus allegados en redes sociales

Elementos de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargaron de procesar el lugar del accidente para recolectar indicios que permitan esclarecer los hechos. Posteriormente, se ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en la ciudad de Cananea, donde se realizarán las diligencias de ley pertinentes antes de ser entregado a sus familiares.

Hasta el momento, las autoridades viales mantienen las indagatorias abiertas para determinar si factores externos, fallas mecánicas o condiciones del terreno influyeron en la salida del camino. El tráfico en la zona fue supervisado por elementos de seguridad para permitir las labores de los peritos y el retiro de la unidad siniestrada.

El vehículo quedó destrozado tras el fuerte percance

Fuente: Tribuna del Yaqui