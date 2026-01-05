Accidente en Ciudad Obregón: Motociclista resulta lesionado tras chocar en la colonia Primavera

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del domingo 4 de enero de 2026 se reportó un accidente vial en el sector sur de Ciudad Obregón, Sonora, en donde el tripulante de una motocicleta resultó lesionado tras impactarse contra un vehículo particular. Los primeros reportes indican que el percance tuvo lugar en las inmediaciones de la colonia Primavera, hasta donde arribaron agentes policíacos y cuerpos de auxilio para encargarse de atender la emergencia.

De acuerdo con un informe preliminar del caso, los hechos se registraron en la intersección de las calles Jalisco y Ejército Nacional, teniendo como protagonistas al motociclista y al conductor de un automóvil Chevrolet Beat, color gris y modelo reciente, Hasta el momento, las autoridades municipales no han confirmado quién de los implicados es el responsable, ni tampoco se ha dado a conocer cuál es la magnitud de las lesiones que sufrió el afectado.

Vecinos del sector y testigos oculares solicitaron la intervención de las autoridades a través de las líneas de emergencias del 911. Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron a la ubicación y le brindaron atención prehospitalaria a la víctima, cuya identidad y datos generales se desconocen. Una vez estabilizado, el civil fue trasladado a bordo de una ambulancia a un nosocomio cercano para recibir atención médica especializada.

Se registra accidente vial en la colonia Primavera, al sur de Ciudad Obregón.

Por su parte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se encargaron del peritaje correspondiente y el deslinde de responsabilidades, además de coordinar el tráfico en el sector para evitar otro percance. Lo sucedido quedó estipulado en el respectivo Informe Policial Homologado (IPH) y luego se remolcaron las unidades involucradas, las cuales presentaron daños materiales de consideración, hacia el corralón municipal.

De manera constante, el Departamento de Tránsito Municipal, encabezado por Luis Rey Chávez Chávez, hace llamados a la prudencia al momento de circular por las calles de Cajeme. El mando policíaco ha reiterado la importancia de manejar con precaución, respetando los límites de velocidad y los señalamientos de tránsito. Sobre todo en esta temporada decembrina que acaba de pasar, donde se notó un incremento en este tipo de accidentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui