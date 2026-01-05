Acribillan a expolicía y a menor de edad en Michoacán; el hombre está grave en el hospital

Uruapan, Michoacán.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó la apertura de una carpeta de investigación por el ataque armado ocurrido este domingo 4 de enero en el municipio de Uruapan. El atentado tuvo como objetivo a Antonio Castro, conocido en el ámbito digital como 'Balam', quien se desempeña actualmente como administrador de la página informativa de Facebook 'Patrullando tu colonia'. En el mismo suceso, un menor de 17 años de edad resultó herido de manera colateral.

De acuerdo con los reportes de las autoridades ministeriales, la agresión tuvo lugar aproximadamente a las 17:00 horas (local). Castro se encontraba en un establecimiento de comida ubicado en la Calzada Fray Juan de San Miguel, en su cruce con el Anillo Circunvalación, dentro de la colonia La Quinta. Según las primeras indagatorias, al menos dos sujetos armados se aproximaron al sitio y dispararon de manera directa contra el expolicía municipal, para posteriormente emprender la huida.

Minutos después del reporte inicial, elementos de seguridad y servicios de emergencia arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios al afectado. Tanto Antonio Castro como el adolescente que transitaba por la zona fueron trasladados de urgencia a un hospital. Los informes médicos indican que ambos presentan heridas producidas por proyectiles de arma de fuego, pero el estado de salud de Castro se reporta como grave.

La FGE señló que la investigación se conducirá bajo el Protocolo de Actuación e Investigación de Delitos cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Esta determinación se fundamenta en la actividad comunicativa que Castro desempeñaba de manera independiente a través de su plataforma digital, donde abordaba temas relacionados con la seguridad pública y la denuncia ciudadana en Uruapan.

Como parte de estas medidas, se ordenó la implementación de esquemas de protección para resguardar la integridad física de las víctimas y sus núcleos familiares. El equipo de peritos y agentes de la Policía de Investigación recabaron indicios balísticos y testimoniales en la escena del crimen para esclarecer el móvil del ataque y determinar la identidad de los autores materiales.

¿Quién es Antonio Castro?

En cuanto al perfil de la víctima principal, Antonio Castro cuenta con antecedentes en el servicio público, habiéndose desempeñado como agente de la Dirección de Tránsito Municipal durante el periodo 2021-2024, bajo la administración del entonces alcalde Ignacio Campos Equihua. Tras concluir sus funciones en el ayuntamiento, Castro centró su labor en la gestión de su comunidad digital, donde reportaba activamente los incidentes delictivos de la región.

