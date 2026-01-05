Agreden a balazos a dos jóvenes al norte de Monterrey; habrían sido contratados para un trabajo

Monterrey, Nuevo León.- Durante la mañana de este lunes 5 de enero de 2026 se desplegó una intensa movilización de corporaciones de auxilio y seguridad por un ataque armado registrado en la colonia Barrio Estrella, ubicada al norponiente de Monterrey, Nuevo León, en donde dos personas del sexo masculino fuero atacadas a balazos en plena vía pública. El hecho violento en la zona, por lo que se solicitó apoyo a las autoridades correspondientes a través de las líneas de emergencias.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas, en el cruce de las calles Uranio y Camino al Pastizal, en donde vecinos de la zona reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego. Preliminarmente se indicó que los hoy occisos acababan de arribar al domicilio de un hombre, aún sin identificar, quien presuntamente los habría contratado para realizar un trabajo, aunque no se especificó de qué tipo.

Los perjudicados fueron identificados como Emiliano 'N.', de 22 años de edad, y Kevin 'N.', de 19 años, quienes supuestamente tenían domicilio en la colonia Paraje San José, ubicada en el municipio de García. Trascendió que uno de ellos recibió al menos seis disparos y fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario, en donde se reportó que se encuentra delicado de salud. Mientras que otro presentaba una herida de bala en la clavícula izquierda.

Un tercer masculino que acompañaba a los afectados, de aproximadamente 40 años, resultó ileso en el incidente y también buscó ayuda en una ferretería que se localiza a escasos metros del sitio de los hechos", explicó el portal de noticias Telediario Monterrey.

Paramédicos del CRUM y Cruz Roja metropolitana acudieron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a las víctimas, para posteriormente trasladarlas al nosocomio anteriormente mencionado. Personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició las indagatorias correspondientes para esclarecer el móvil de la agresión y dar con los responsables. En la zona, asegurada por elementos de Fuerza Civil, fueron localizados indicios balísticos que serán integrados a la carpeta de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui