Asesinan a balazos a hombre en el poniente de Culiacán; gatillero lo persiguió a pie y le disparó

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este lunes 5 de enero de 2026 se registró un nuevo ataque armado en la ciudad Culiacán, Sinaloa, en donde un hombre fue ejecutado a balazos en el fraccionamiento Country del Río, perteneciente al sector Villas del Río, al poniente de la región. Los primeros reportes indican que al menos un sujeto armado persiguió a pie al masculino y posteriormente le disparó en múltiples ocasiones hasta privarlo de la vida.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 11:00 horas sobre el bulevar Miguel Espinoza de Los Monteros, muy cerca del Hospital de la Mujer y del edificio de rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). El hoy occiso no ha sido identificado oficialmente, aunque trascendió que fue encontrado boca abajo a un costado de la vialidad anteriormente mencionada.

El fallecido no ha sido identificado de manera oficial por parte de las autoridades; solo se apreciaba que era un masculino de aproximadamente 35 a 40 años de edad, que al momento de los hechos vestía un pantalón oscuro y playera roja. Al lado del cuerpo quedó una mochila color verde, una cartera rosa, unos lentes oscuros y una gorra beige", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

uD83DuDE94uD83DuDEA8| ¡Quedó una mochila y pertenecías tiradas! Persiguen y ejecutan a balazos a un hombre en el sector Villas del Río en #Culiacán. El hecho se registró cerca del edificio de rectoría de la #UAS y del Hospital de la Mujer pic.twitter.com/nucuGD7R58 — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) January 5, 2026

Luego de recibir el reporte a través de las líneas de emergencias del 9-1-1, elementos de la Policía Estatal Preventiva, adscritos al escuadrón motociclista, se movilizaron a la ubicación y confirmaron la presencia de un individuo con heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y le brindaron la atención correspondiente al hombre, aunque este ya no contaba con signos vitales.

Una vez corroborado el deceso, los oficiales procedieron a delimitar el perímetro con cinta amarilla y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal pericial y de investigación se encargaron de las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. Finalmente, el cadáver fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y quedará a la espera de ser identificado legalmente.

Asesinan a balazosuD83DuDCA5 a un hombre en la colonia Country del Río en CuliacánuD83DuDCCD



El homicidiouD83CuDFE0 doloso se registró este lunes junto al bulevaruD83DuDEE3? Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros pic.twitter.com/y4WQ6VktpE — Línea Directa Portal (@linea_directa) January 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui