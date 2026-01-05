Automóvil sufre volcadura en calle Base de Ciudad Obregón; joven conductor resultó herido

Ciudad Obregón, Sonora.- Un fuerte accidente de tránsito se registró durante la tarde de este lunes 5 de enero, en el sector noroeste de Ciudad Obregón, el cual dejó como saldo daños materiales y a una persona que requirió valoración médica. El percance tuvo lugar poco después de las 17:00 horas, sobre las calles Base y Eusebio Kino, frente a las instalaciones de una gasera. El vehículo protagonista es un sedán, marca Toyota Corolla.

La unidad con placas de circulación de la tribu Yaqui era conducida por una persona del sexo masculino de aspecto joven, quien viajaba sin acompañantes al momento de los hechos. De acuerdo con la información inicial, el percance fue presuntamente causado cuando una vagoneta le cortó la circulación al sedán. Al parecer, la conductora de dicho vehículo intentaba incorporarse a la vía tras salir de una gasolinera aledaña.

A consecuencia de esta maniobra, el conductor del Toyota perdió el control del volante, saliéndose del camino y volcando. Durante la trayectoria, la unidad impactó contra un poste de tendido eléctrico y un letrero comercial; debido a la fuerza del choque, el letrero fue derribado, aunque el poste de concreto permaneció en su lugar. Cabe señalar que la conductora de la vagoneta detuvo su marcha y permaneció en el sitio tras el accidente.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios al joven. Tras realizar una valoración en el sitio, determinaron que no era necesario su traslado a un hospital, por lo que fue atendido únicamente en el lugar; hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre su identidad. Finalmente, elementos de Tránsito Municipal se hicieron cargo de la situación para realizar el peritaje correspondiente, asegurar el área y deslindar responsabilidades.

El automóvil quedó sobre uno de sus costados

Fuente: Tribuna del Yaqui