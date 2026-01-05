BALACERA causa pánico en Iztapalapa: Confirman policía herido y un hombre MUERTO

Iztapalapa, Ciudad de México.- La madrugada de este lunes 5 de enero de 2026 se reportó una fuerte movilización policiaca en calles de la colonia Santa Cruz Meyehualco, en la alcaldía Iztapalapa, luego de que se informara de un intento de feminicidio al interior de una vivienda. El operativo terminó en un ataque armado que dejó como saldo un oficial lesionado y un hombre muerto.

De acuerdo con información preliminar, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a un domicilio cercano al deportivo Santa Cruz Meyehualco, luego de recibir una llamada de auxilio por un presunto caso de violencia intrafamiliar. En el sitio, una mujer de 34 años informó que su esposo, de 43 años, se encontraba agresivo y la había golpeado tras llegar a la casa en presunto estado de ebriedad.

La denunciante solicitó el apoyo de las autoridades para que el hombre fuera detenido, ya que presuntamente la amenazó de muerte con un arma de fuego. Ante esto, los oficiales procedieron a actuar. Una vez dentro de la vivienda, los elementos fueron recibidos con disparos por parte del presunto agresor, quien utilizó la misma arma de fuego contra los elementos de seguridad antes de resguardarse en una habitación del inmueble.

Durante el intercambio de detonaciones, un policía resultó lesionado. Este fue atendido por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y posteriormente trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, no se ha dado a conocer su estado de salud.

Hombre es hallado sin vida tras detonación

Mientras se solicitaba apoyo médico y se intentaba establecer comunicación con el agresor para desescalar la situación, los elementos escucharon una detonación proveniente del interior de la habitación donde se había refugiado.

Al ingresar al cuarto, los policías localizaron al hombre tendido sobre el piso, con una herida de bala en la cabeza y un arma de fuego a un costado. Personal de emergencia confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Tras los hechos, la zona fue asegurada por elementos del agrupamiento especial Zorros. Posteriormente, arribó personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para realizar el levantamiento del cuerpo y continuar con las diligencias correspondientes.

Las autoridades capitalinas abrieron una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, así como para determinar las responsabilidades derivadas del enfrentamiento armado.

