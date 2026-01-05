Brutal crimen en anexo de Chiapas: Trasladan a víctima muerta al hospital para ocultar homicidio

Comitán de Domínguez, Chiapas.- Hace unas horas, la Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, logró la detención mediante una orden de aprehensión de Damián 'N', a quien se le acusa de haber privado de la vida a Advin 'N'. En caso de que el imputado sea encontrado culpable, deberá responder ante la ley por el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con información extraoficial, los hechos se registraron el 25 de septiembre de 2025 en el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, específicamente al interior de un anexo. Presuntamente, el ahora detenido, junto con otras personas del lugar, trasladó a la víctima a la planta baja del inmueble, donde no solo lo agredieron físicamente, sino que posteriormente lo estrangularon, provocándole la muerte.

Asimismo, tras percatarse de que ya no respondía, lo llevaron al Hospital General, donde informaron al personal médico que Advin supuestamente había sufrido convulsiones; sin embargo, la necropsia de ley determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulación, además de diversas lesiones. En lo que respecta a las autoridades, estas acciones fueron consideradas como un intento de encubrimiento del crimen, del cual los involucrados serían responsables.

Damián 'N'

"El presunto responsable fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, quien será el encargado de definir su situación jurídica. La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de continuar garantizando la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad", concluye el comunicado emitido por la dependencia estatal. En nuestro medio de comunicación, como siempre, se dará seguimiento puntual a cualquier avance relacionado con el caso.

#Seguridad | Tragedia en Durango: Hallan sin vida en el sanitario al padrastro de quinceañera durante festejo uD83DuDEA8https://t.co/NHq5zUFbxB — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 5, 2026

Por otra parte, también en el estado de Chiapas, pero en el ejido San Andrés, perteneciente al municipio de Amatán, el pasado 25 de diciembre de 2025 fueron detenidos y posteriormente vinculados a proceso Germán 'N' y Julio 'N', señalados como presuntos responsables del delito de atentados contra la paz, la integridad corporal y el patrimonio de la colectividad del estado, cometido en agravio de la sociedad. El Juez de Control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además de establecer un plazo de 45 días para la investigación complementaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui