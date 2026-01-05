Capturan a prófugo estadounidense al norte de Sonora; es requerido por la justicia de Texas

San Luis Río Colorado, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron el aseguramiento de un ciudadano estadounidense que permanecía prófugo de la justicia en el Estado de Texas. La detención tuvo lugar en el municipio de San Luis Río Colorado tras una verificación de antecedentes penales que reveló la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en el país vecino.

Los hechos se desarrollaron en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, situadas en la colonia Campestre. El individuo, identificado como Louis Ángel Jr., de 28 años de edad, había sido retenido inicialmente por agentes municipales por alterar el orden público. Siguiendo el protocolo de identificación para personas extranjeras detenidas, los agentes ministeriales procedieron a cotejar su información general en las bases de datos de seguridad.

Durante este proceso de investigación, la AMIC estableció contacto directo con el enlace del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals Service), lo que permitió corroborar la situación legal del sujeto. El sistema confirmó que Louis Ángel Jr. contaba con dos órdenes de arresto activas emitidas por autoridades judiciales de Texas. La primera orden, fechada el 1 de mayo de 2025, corresponde al delito de robo.

Mientras que la segunda, emitida el 18 de junio de 2025, responde a un cargo más grave: conducir bajo la influencia del alcohol llevando a bordo a un menor de 15 años. Una vez confirmada la identidad y la vigencia de los requerimientos judiciales, se activaron los mecanismos de colaboración internacional. Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM).

Dicha instancia federal será la encargada de determinar su situación administrativa en territorio mexicano y de gestionar el proceso de deportación para su entrega a las autoridades estadounidenses que lo reclaman. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que con esta acción "refrenda su compromiso de mantener una colaboración permanente con agencias nacionales e internacionales, fortaleciendo acciones de seguridad y procuración de justicia en beneficio de la sociedad".

Fuente: Tribuna del Yaqui