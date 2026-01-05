Desapareció en diciembre: Piden ayuda para localizar a Ramón Alberto, vecino de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora activó un protocolo de localización y solicita el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de Ramón Alberto Dojaquez Montoya. De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por el organismo, el hombre fue visto por última vez el 11 de diciembre de 2025, en la colonia Las Amapolas, ubicada en la zona oriente de la ciudad de Hermosillo.

En cuanto a su descripción física, se detalla que es un hombre de 42 años de edad, de tez blanca, ojos color café y boca grande con labios delgados. Tiene una estatura aproximada de 1.80 metros y un peso de 95 kilos, con una complexión descrita como delgada. Respecto a su cabello, la ficha lo clasifica como castaño claro, corto y ondulado. Para facilitar su pronta identificación, la Comisión ha hecho públicas sus señas particulares distintivas.

Entre estas características se encuentran una cicatriz visible en el tobillo del pie derecho, así como una cicatriz quirúrgica localizada en la región del vientre bajo. Además, se destaca la presencia de pecas en el pecho, la espalda y los brazos. Las autoridades instan a cualquier persona que posea información relevante sobre su ubicación a comunicarse a los canales oficiales. Los reportes pueden realizarse al número telefónico 6622297369.

De igual manera, se encuentra disponible el correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx y las redes sociales de la institución (@ComisionSonora) para recibir datos que contribuyan a la investigación. "La información será usada de manera anónima", señaló la Comisión de Búsqueda en su comunicado.

Cabe recordar que la tarde del pasado viernes 2 de enero, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora confirmó la localización de Keylin María Vilches Buitimea, de 15 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida desde finales del pasado mes de diciembre en Hermosillo. De acuerdo con el reporte del organismo, la menor se encuentra sana y salva, y fue puesta bajo resguardo de las autoridades competentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui