Detenido en Nogales por violencia familiar; amenazó a su propia madre para que le diera dinero

Nogales, Sonora.- Un hombre identificado como José M. 'N.', de 32 años de edad, fue detenido por su presunta responsabilidad en un caso de violencia familiar registrado en un domicilio de la colonia San Miguel, ubicada en el municipio fronterizo de Nogales, Sonora. De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades locales, el individuo presuntamente amenazó a su propia madre y puso en peligro la integridad de las personas que estaban en el interior de la vivienda.

De acuerdo con información proporcionada por Seguridad Pública Municipal, los hechos ocurrieron el domingo 4 de enero de 2026, alrededor de las 13:25 horas, cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia para movilizarse al lugar. A su llegada, los agentes se percataron de que una persona tenía a un masculino sometido en el suelo, al mismo tiempo que lo amenazaba con llamar a terceros para tomar represalias en su contra.

En el sitio, los uniformados se entrevistaron con la madre del detenido, quien relató que su hijo llegó a la residencia en cuestión una noche antes para dormir, a pesar de que él no vive en esa propiedad. La mujer indicó que el presunto agresor le exigió la entrega de una suma de dinero; sin embargo, ella se negó a su petición. Fue en ese momento que el sujeto mostró un comportamiento agresivo, inclusive abrió las llaves de gas mientras amenazaba a su progenitora.

La denunciante mencionó que decidió no darle el dinero al considerar que este compraría drogas, pues dijo que su hijo tiene problemas de adicción. Asimismo, la fémina contó que fue otro de sus hijos quien consiguió controlar a José M. 'N.', a quien lo retuvo hasta el arribo de los oficiales. La madre afirmó que el detenido presenta al menos dos denuncias previas por violencia familiar, además de una orden de restricción vigente, datos que fueron integrados al respectivo informe.

Tras tomar conocimiento del caso, los oficiales procedieron con la detención del señalado, conforme a los protocolos oficiales. Posteriormente, el hombre fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido, instancia que dará seguimiento a su situación, realizando las investigaciones correspondientes para definir la situación jurídica del detenido en los próximos días.

Fuente: Tribuna del Yaqui