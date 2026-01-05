Encuentran abandonado en Edomex el vehículo que atropelló y arrastró a un motociclista hasta su muerte

Nezahualcóyotl, Estado de México.- El pasado domingo 4 de enero de 2026 te informamos en TRIBUNA sobre un motociclista que fue atropellado en el cruce de las calles Francisco Múgica y Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917. Ahora, además de que se cuenta con un poco más de pistas, también fue identificada la víctima, quien no solo recibió el fuerte impacto, sino que además su cuerpo terminó siendo arrastrado por la unidad durante varios kilómetros

De acuerdo con información extraoficial, Roberto Hernández, de 52 años de edad, perdió la vida en la alcaldía Iztapalapa; sin embargo, sus familiares no se quedaron de brazos cruzados, ya que, según Milenio, se reunieron junto a bikers de la Ciudad de México la tarde de ese mismo día en el exterior de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para exigir la detención de la persona responsable, quien presuntamente es una mujer que labora en un área médica.

Encuentran vehículo abandonado

Durante la mañana de este lunes 5 de enero de 2025 se reportó el hallazgo de un vehículo abandonado de la marca Honda, modelo City, color azul y sin placas, justo sobre la calle Lago Zaima, en la colonia Ciudad Lago. Al lugar acudieron elementos de la policía municipal de Nezahualcóyotl, quienes procedieron a acordonar la zona y notificaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para que realizara el aseguramiento correspondiente y la recolección de indicios.

El vehículo no tiene placas

En lo que respecta a los uniformados, estos se percataron de que la cajuela se encontraba abierta y que el automóvil presentaba un fuerte golpe en la fascia delantera, además de daños visibles en el mofle, lo que refuerza la línea de investigación de que esta unidad podría estar estrechamente relacionada con los hechos ocurridos durante el fin de semana. Una de las hipótesis más difundidas en redes sociales señala que la presunta responsable tendría su domicilio en la colonia donde fue localizado el vehículo.

De igual manera, el medio antes citado reveló que el hoy occiso salió de su vivienda la noche del 3 de enero con la intención de recoger a su pareja en el trabajo, lo cual nunca ocurrió. Algunos testigos señalaron que la supuesta responsable respondería al nombre de Gabriela. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que las autoridades capitalinas ya llevan a cabo el análisis de las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos.

