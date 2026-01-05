Encuentran sin vida a Jesús Bernardo Morales Inzunza tras 18 días desaparecido en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 5 de enero de 2026, el colectivo Buscadoras Por La Paz Sonora informó la localización sin vida de Jesús Bernardo Morales Inzunza, un hombre de 54 años de edad que se encontraba en calidad de desaparecido desde el pasado jueves 18 de diciembre de 2025, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, el individuo había sido visto por última vez en las inmediaciones de la colonia López Portillo.

Según los datos proporcionados por la dependencia estatal, Jesús Bernardo medía aproximadamente 1.70 metros y pesaba alrededor de 80 kilogramos, además era considerado de complexión delgada y tez morena clara. Tenía cabello castaño oscuro, corto y liso, bocada mediana y labios delgados, así como ojos de color café y de tamaño mediano. Buscadoras Por La Paz Sonora lamentó el hecho y se unió a la pena que embarga a la familia de Jesús Bernardo.

Con profundo dolor, el colectivo Buscadoras por la Paz Sonora se une al duelo por Jesús Bernardo Morales Inzunza, localizado sin vida después de haber estado desaparecido. Acompañamos con todo nuestro corazón a sus familiares y amigos en este momento de inmensa tristeza. Compartimos su dolor y abrazamos su memoria con respeto y solidaridad. Que la fuerza del amor y la esperanza sostenga a quienes hoy lloran su partida, y que su recuerdo permanezca como luz en medio de la oscuridad", se puede leer en la publicación que compartió el colectivo en su página oficial de Facebook.

En cuando a sus señas particulares del masculino, la Comisión de Búsqueda detalló en aquella ocasión que presentaba cicatrices de acné en la cara y que, al momento de su desaparición, el ciudadano vestía con una playera color negro y un pantalón de mezclilla color azul. Hasta el momento la noticia sobre la muerte de Morales Inzunza no ha sido confirmada por dicha institución o por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Tampoco existe información oficial en torno a las condiciones detrás de su hallazgo, ni de la manera en la que se registró su desaparición en la capital sonorense. Se espera que en las próximas horas surjan nuevos datos sobre el fallecimiento de Jesús Bernardo Morales Inzunza, por lo que, en caso de que exista una actualización, en TRIBUNA te mantendremos informado del tema.

Fuente: Tribuna del Yaqui