Extorsión telefónica provoca fuerte episodio de angustia a mujer en pleno Centro de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El pasado domingo 4 de enero de 2026, alrededor de las 15:00 horas, una mujer que decidió permanecer en el anonimato, luego de ser víctima de una extorsión telefónica, se asustó tanto que terminó sufriendo una crisis nerviosa. De acuerdo con medios locales, la situación se agravó cuando el delincuente, de identidad desconocida, le advirtió que acabaría con su vida si no le transfería la cantidad de dinero que estaba exigiendo.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Morelia, entre Rayón y Ramírez, en la colonia Centro de la ciudad de Hermosillo, Sonora. En lo que respecta a los respondientes, fueron elementos de la Policía Municipal quienes, tras arribar al lugar, intentaron tranquilizar tanto a la víctima como a los familiares que la acompañaban. Es importante señalar que, afortunadamente, no accedieron a enviar el monto solicitado, ya que la principal afectada optó por colgar la llamada y comunicarse de inmediato al número de emergencias 911.

Los mismos uniformados le recomendaron presentar la denuncia correspondiente; sin embargo, todo parece indicar que la familia decidió no continuar con el proceso legal. En nuestro medio de comunicación se dará seguimiento a cualquier actualización relacionada con este caso. De igual manera, se aprovecha este lamentable hecho para hacer un llamado a la ciudadanía a comunicarse con las autoridades si alguien intenta dañarle o extorsionarle de cualquier forma, con el fin de que los responsables puedan enfrentar las consecuencias legales.

Extorsión en Hermosillo

Precisamente, hace unos días la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) utilizó sus plataformas oficiales para alertar a la población sobre un nuevo modus operandi empleado por los delincuentes, el cual consiste en que estas personas se hacen pasar por agentes de la fiscalía para posteriormente solicitar encuentros en lugares públicos e incluso pedir que salgan de sus hogares bajo el pretexto de revisar sus teléfonos celulares.

#Seguridad | Localizado con vida adulto mayor desaparecido en Sonora; iba a Mexicali y perdió comunicación uD83DuDC68uD83CuDFFB?uD83EuDDB3?https://t.co/ms5F2D4ycj — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 5, 2026

"Eso es completamente falso. Ningún elemento real de la Fiscalía te va a citar en la calle ni te pedirá revisar tu teléfono en un sitio público. Si recibes una llamada o mensaje así: cuelga de inmediato, no compartas datos personales, no te traslades a ningún lugar y llama directamente a los números oficiales de la autoridad 911 o 089 para verificar o denunciar el intento de extorsión", concluyó el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui