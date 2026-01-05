Fuerte ACCIDENTE en Sonora: Conductor CHOCA contra cortina de tienda y se da a la fuga

Guaymas, Sonora.- Durante las primeras horas de este lunes 5 de enero de 2026, se reportó un fuerte accidente vehicular que movilizó a elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de Sonora y personal de Servicios de Emergencia: El conductor de una unidad particular se impactó contra la cortina metálica de una tienda de conveniencia ubicada en el municipio de Guaymas.

De acuerdo con los primeros reportes que circulan en redes, los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este lunes 5 de enero, en un establecimiento de la cadena OXXO, ubicado en la colonia Centinela, en Guaymas, donde el conductor de un vehículo perdió el control (por causas aún desconocidas), y se impactó directamente contra la fachada del inmueble, ingresando hasta el área de atención al público.

El accidente ocurrió la madrugada de este lunes. Foto: Facebook

Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Guaymas, así como oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes no encontraron al conductor ni a otra persona en la escena.

En el sitio, impactado y en estado de abandono, solo estaba un automóvil particular color rojo vino, de la marca Chevrolet, línea 'Chevy'. Las autoridades revisaron la escena y señalaron, de manera preliminar, que este siniestro no dejó personas lesionadas; únicamente hubo daños materiales tanto en el vehículo como en el establecimiento. Elementos de corporaciones policiacas acordonaron el área para iniciar con las diligencias correspondientes.

Momentos después, el vehículo fue retirado con apoyo de grúas, mientras que el comercio permaneció bajo resguardo durante las diligencias. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), ni si ya se abrió una nueva carpeta de investigación por este siniestro. Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

